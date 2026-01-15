Večeras 15. siječnja vas na glavnim TV kanalima očekuju napeti kvizovi, sportski prijenosi, hit serije i odlični filmovi! Saznajte što gledati na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV
Što gledati večeras na TV-u?
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, sporta, serija i akcijskih filmova! Pripremili smo vam pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i izdvojili najbolje filmske hitove s kabelskih programa. Evo što ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi večer punu uzbuđenja i znanja. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:15 na rasporedu je najgledaniji kviz "Tko želi biti milijunaš?" – idealna prilika za testiranje vlastitog znanja i uživanje u napetoj atmosferi. Odmah nakon toga, u 21:12, slijedi finale serije "Grof Monte-Cristo" koja će vas držati prikovane uz ekran. Za ljubitelje aktualnih tema, "Otvoreno" počinje u 22:10.
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Grof Monte-Cristo (finale)
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras sportski spektakl! U 20:15 ne propustite prijenos Europskog prvenstva u vaterpolu – Hrvatska protiv Grčke. Odmah nakon sportskih uzbuđenja, u 21:55 slijedi dokumentarni film "Paviljon 6", a kasnije navečer (23:08) kriminalistička serija "Tko je ubio Simona Waldena?".
20:15 EP vaterpolo: Hrvatska - Grčka (prijenos)
21:55 Paviljon 6 (dokumentarni film)
23:08 Tko je ubio Simona Waldena?
RTL
RTL večer rezervira za ljubitelje drame i akcije. U 20:15 na rasporedu je popularna serija "Divlje pčele", a od 21:55 očekuje vas urnebesna akcijska komedija "Luđaci na motorima". Informativni "RTL Direkt" je u 21:20.
20:15 Divlje pčele
21:20 RTL Direkt
21:55 Luđaci na motorima (film)
NOVA TV
Nova TV donosi provjerene favorite za cijelu obitelj. U 20:20 gledajte novu epizodu serije "Daleki grad", nakon koje slijedi drama "Tajne prošlosti" (21:45). Za kraj večeri, informativni "Večernje vijesti" kreću u 22:50, a istraživački magazin "Provjereno" u 23:05.
20:20 Daleki grad
21:45 Tajne prošlosti
23:05 Provjereno
RTL 2
RTL 2 večeras nudi dozu sporta i smijeha. U 20:25 počinje prijenos rukometnog susreta Njemačka - Austrija na Europskom prvenstvu, a nakon toga od 22:05 uživajte u epizodama popularne humoristične serije "Teorija velikog praska". Za kraj dana, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
20:25 EP u rukometu: Njemačka - Austrija
22:05 Teorija velikog praska
23:00 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV ima večer rezerviranu za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. Večer počinje s "Navy CIS" (18:20 i 19:10), a u 20:45 gledajte "Rookie" – napetu policijsku seriju. Od 21:35 slijedi "Blue Bloods", a kasnije "S.W.A.T." za one koji vole adrenalin.
18:20 Navy CIS
20:45 Rookie
21:35 Blue Bloods
23:10 S.W.A.T.
Najbolji filmski hitovi večeri (izbor s kabelskih kanala):
"Gospodin i gospođa Smith" (Star Movies, 20:00) – Brad Pitt i Angelina Jolie kao supružnici-plaćeni ubojice u akcijskoj komediji punoj obrata i eksplozija.
"Ledeni ubojica" (Star Movies, 22:25) – napeti akcijski triler s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi.
"Ja sam majka" (CineStar TV1, 21:00) – distopijska znanstvena fantastika o umjetnoj inteligenciji i preživljavanju čovječanstva.
"Avijatičar" (Cinemax 2, 20:00) – biografska drama o ekscentričnom geniju Howardu Hughesu, s Leonardom DiCapriom.
"S druge strane ulice" (CineStar A&T, 21:00) – akcijska buddy-komedija s Omarom Syjem i Laurentom Lafitteom.
"Neonska autocesta" (Cinemax 2, 21:30) – glazbena drama o drugoj šansi za uspjeh.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+