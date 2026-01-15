Što gledati večeras na TV-u?

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, sporta, serija i akcijskih filmova! Pripremili smo vam pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i izdvojili najbolje filmske hitove s kabelskih programa. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu uzbuđenja i znanja. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:15 na rasporedu je najgledaniji kviz "Tko želi biti milijunaš?" – idealna prilika za testiranje vlastitog znanja i uživanje u napetoj atmosferi. Odmah nakon toga, u 21:12, slijedi finale serije "Grof Monte-Cristo" koja će vas držati prikovane uz ekran. Za ljubitelje aktualnih tema, "Otvoreno" počinje u 22:10.

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:12 Grof Monte-Cristo (finale)

22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras sportski spektakl! U 20:15 ne propustite prijenos Europskog prvenstva u vaterpolu – Hrvatska protiv Grčke. Odmah nakon sportskih uzbuđenja, u 21:55 slijedi dokumentarni film "Paviljon 6", a kasnije navečer (23:08) kriminalistička serija "Tko je ubio Simona Waldena?".

20:15 EP vaterpolo: Hrvatska - Grčka (prijenos)

21:55 Paviljon 6 (dokumentarni film)

23:08 Tko je ubio Simona Waldena?

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje drame i akcije. U 20:15 na rasporedu je popularna serija "Divlje pčele", a od 21:55 očekuje vas urnebesna akcijska komedija "Luđaci na motorima". Informativni "RTL Direkt" je u 21:20.

20:15 Divlje pčele

21:20 RTL Direkt

21:55 Luđaci na motorima (film)

NOVA TV

Nova TV donosi provjerene favorite za cijelu obitelj. U 20:20 gledajte novu epizodu serije "Daleki grad", nakon koje slijedi drama "Tajne prošlosti" (21:45). Za kraj večeri, informativni "Večernje vijesti" kreću u 22:50, a istraživački magazin "Provjereno" u 23:05.

20:20 Daleki grad

21:45 Tajne prošlosti

23:05 Provjereno

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu sporta i smijeha. U 20:25 počinje prijenos rukometnog susreta Njemačka - Austrija na Europskom prvenstvu, a nakon toga od 22:05 uživajte u epizodama popularne humoristične serije "Teorija velikog praska". Za kraj dana, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:25 EP u rukometu: Njemačka - Austrija

22:05 Teorija velikog praska

23:00 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV ima večer rezerviranu za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. Večer počinje s "Navy CIS" (18:20 i 19:10), a u 20:45 gledajte "Rookie" – napetu policijsku seriju. Od 21:35 slijedi "Blue Bloods", a kasnije "S.W.A.T." za one koji vole adrenalin.

18:20 Navy CIS

20:45 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:10 S.W.A.T.

Najbolji filmski hitovi večeri (izbor s kabelskih kanala):

"Gospodin i gospođa Smith" (Star Movies, 20:00) – Brad Pitt i Angelina Jolie kao supružnici-plaćeni ubojice u akcijskoj komediji punoj obrata i eksplozija.

"Ledeni ubojica" (Star Movies, 22:25) – napeti akcijski triler s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi.

"Ja sam majka" (CineStar TV1, 21:00) – distopijska znanstvena fantastika o umjetnoj inteligenciji i preživljavanju čovječanstva.

"Avijatičar" (Cinemax 2, 20:00) – biografska drama o ekscentričnom geniju Howardu Hughesu, s Leonardom DiCapriom.

"S druge strane ulice" (CineStar A&T, 21:00) – akcijska buddy-komedija s Omarom Syjem i Laurentom Lafitteom.

"Neonska autocesta" (Cinemax 2, 21:30) – glazbena drama o drugoj šansi za uspjeh.