Što gledati za Badnjak, Božić i Štefanje na TV-u? Evo što su sve pripremili HRT, RTL i Nova TV

Što gledati na HRT-u?

Hrvatska radiotelevizija (HRT) i za ove je božićne blagdane za svoje gledatelje pripremila bogat program sa brojnim filmovima, serijama i zabavom za sve ukuse i generacije.

HRT 1

Što gledati za Badnjak na HRT1

Prvi program Hrvatske televizije (HRT-HTV1) na Badnjak, 24. prosinca u terminu od 15:30 emitira dokumentarni film „Matt Baker: Božićno putovanje s mamom i tatom“. Matt Baker i njegovi roditelji, Janice i Mike, kreću u božićnu avanturu putujući sjeveroistokom Engleske sa svojom obnovljenom kamp-prikolicom. Matt je odlučio mami i tati priuštiti zaslužen odmor od posla na njihovoj organskoj brdskoj farmi te ih povesti u obilazak spektakularnog dvorca i imanja Raby u grofoviji Durham.

U 16:50 na rasporedu je emisija „Božić sa Sašom Šekoranjom“. "Božić sa Sašom Šekoranjom" je putovanje kroz umjetnikov proces stvaranja. Sašine kreacije oduševljavaju već dugi niz godina, a ove je godine za Božić kao glavni motiv odabrao nar. Saša nas uvodi u svoj čarobni svijet u kojem se isprepleću različiti utjecaji iz umjetnosti, povijesti i putovanja. Predstavlja nam Veneciju, kao veličanstveni spoj različitih kultura i majstorskih ostvarenja. Nadahnjuje se platnima velikih majstora, promatra boje i teksture skupocjenih brokata, uživa u atmosferi njezinih trgova, terasa i kanala. U Zagreb, u svom ateljeu Saša oslikava stolnjake, izrađuje keramičke predmete, plete vijence i priprema malo slavlje na koje će pozvati prijatelje. Saša nam na svoj prepoznatljiv i osebujan način pred kamerama stvara toplu i zanimljivu božićnu priču.

U 17:50 slijedi „Kući za Božić“. Kući za Božić dovodi ozračje Božića i obiteljskog blagdanskog okupljanja u toplinu naših domova, kad se uz poznate božićne hitove u vedrom blagdanskom ugođaju okupljaju svi naraštaji, članovi obitelji i prijatelji. U goste na Božić dolaze nam i poznati izvođači hrvatske glazbene scene. Ove godine su to: Jacques Houdek, Indira, Ivana Kindl, Franka Batelić, Boris Novković, Luka Nižetić, Renata Sabljak, Danijela Pintarić, Nera Stipičević, Mia Dimšić, Antonela Doko, Lovro Juraga, Tara Thaller, grupa Detour, Tija Tkalčević, Roko Blažević, Dječji zbor Husar & Tomčić, plesači Plesnog centra Tala.

Svi će oni izvesti svima nam rado slušane pop božićne hitove u novim aranžmanima, ali ćemo čuti i neke naslove koji će unijeti novu radost i veselje u domove naših gledatelja. Kući za Božić bit će i Vanda Winter i Igor Barberić, koje smo ovom prigodom spojili u igrano-pjevački duet kako bi nas zajedno proveli kroz ovogodišnje božićno glazbeno putovanje, a u ulozi "susjeda" Jože pojavljuje se i glumac Hrvoje Kečkeš.

Nakon Dnevnika u terminu od 20:15 slijedi Božićna čestitka zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutleše.

Nakon čestitke u 20:25 slijedi božićni specijal „Znamo li što jedemo?“. Našli se Norvežanin, Francuz, Talijan i - prasac. Nije riječ o početku vica, nego o stalnoj postavi hrvatske božićne trpeze. U ovoj epizodi saznajte zašto na Badnjak jedemo najslavniju norvešku (i vikinšku) poslasticu - bakalar, te je li slavna francuska salata zaista iz Francuske. Fatman chef otkriva nam tajne savršeno pečenog odojka, a za desert nudimo Jeti fritule, jedinstveni hrvatski kulinarski izum. Smisao Božića je u dijeljenju, zato podijelite vijest o novoj epizodi emisije Znamo li što jedemo. Samo na HTV 1.

U 21:20 slijedi film „Hachiko, priča o psu“. Obiteljska melodrama. Na povratku kući sveučilišni profesor Parker Wilson (R. Gere) na željezničkoj postaji ugleda napušteno štene pasmine akita. Kad na pitanje je li psića možda netko izgubio od šefa postaje Carla (J. Alexander) dobije niječan odgovor, Parker životinju privremeno odluči odnijeti kući, vjerujući da će se Carlu uskoro javiti pravi vlasnik. Dok se ni njegovoj supruzi Cate (J. Allen) ni kćeri Andy (S. Roemer) pretjerano ne sviđa ideja o psu u kući, Parkeru se umiljato štene izuzetno sviđa. A kad počne intenzivno skrbiti o novom ljubimcu kojem na savjet kolege Kena (C-H. Tagawa) dade ime Hachi, Parker će s njim početi razvijati neobičnu i vrlo čvrstu vezu. Hachi će se s vremenom toliko vezati uz Parkera da će ga svakodnevno pri odlasku na posao početi pratiti na željezničku postaju, te ga ondje i dočekivati na povratku. A onda se jednog dana zbog kobnog srčanog udara Parker neće vratiti s posla.

U 23:15 na programu je „Tiha noć u Vukovaru“. U tradiciji dugoj 28 godina, ponovno sjaji Advent u Vukovaru 2025.Svjetla budućnosti zasjala su na temeljima bogate tradicijske kulture, uz niz glazbeno-scenskih priredbi i poseban koncert "Tiha noć u Vukovaru".

Božićna zvijezda sjaji nad Crkvom sv. Filipa i Jakova, koju ispunjavaju svečani zvuci Tamburaškog orkestra HRT-a, pod ravnanjem Matije Fortune.

Na pozornici im se pridružuju dragi izvođači: Tatiana Cameron Tajči, Hojsak & Novosel, Šima Jovanovac, Matija Kačan, Alen Đuras, Marija Ticl, Ana Fortuna, Sofija Sherocka, Karla Miklaužić i Dino Miklaužić. Posebni gosti su Troglasni dječji zbor starijeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, uz voditeljicu Ivančicu Hinek. Fra Tonio Vučemilović, gvardijan Samostana, podijelit će s nama radost Božićne poruke koja ispunjava ulice našeg Vukovara.

U ponoć slijedi Polnoćka, prijenos mise sa Kaptola.

Što gledati na Božić na HRT1

Na Božić 25. prosinca s početkom u 10 sati na rasporedu je prijenos Božićne mise sa Kaptola a u 11:55 slijedi Urbi et Orbi iz Vatikana. U 14:55 slijedi dječji animirani film „Niko: Putevima polarne svjetlosti“. Mladi leteći sob Niko sanja o pridruživanju letećim snagama Djeda Božićnjaka, baš kao njegov otac Prancer. Njegove nade se nađu na kušnji kad se pojavi talentirana sobica Stella, koja se natječe za isto mjesto.

U 16:50 slijedi film „Zapravo ljubav“, šarmantna je i inteligentna ljubavna komedija, bez ciničnog odmaka, namijenjena romanticima kojima nikad nije previše sretnih završetaka. Ljubav u mnogim njezinim formama i izvrsni glumci i zanimljivi likovi od početka do kraja filma intrigiraju i privlače gledatelja, uvlačeći ga u čarobni svijet ljubavi. Za britki i fino nijansirani humor zaslužan je Richard Curtis, scenarist najuspjelijih suvremenih britanskih komedija.

U udarnom terminu od 20:15 na rasporedu je prigodna HRT-ova božićna emisija „Božićna čarolija“. Emisija donosi topao i veseo blagdanski ugođaj u kojem će Danijela Martinović ugostiti mladog glazbenika Martina Kosovca i a capella grupu Voxford. U opuštenom božićnom ozračju uživat ćemo u razgovorima koji otkrivaju njihove najljepše blagdanske uspomene, ali i u pravoj glazbenoj čaroliji koja spaja poznate božićne pjesme i Danijeline najveće hitove u posebnim, novim aranžmanima. Prepustite se glazbi, emocijama i dobrom raspoloženju.

Nakon emisije u 21:35 slijedi film „Instant Family“. Obiteljska komedija-drama. Radnja prati Petea i Ellie, koji se odluče posvojiti dijete. Planiraju jedno, ali završavaju s troje - tinejdžerkom i dvoje mlađih. Film pokazuje razne izazove dok se uče kako da se nose s problemima djece iz udomiteljskog sustava, kako da budu što bolji roditelji i stvore funkcionalnu obitelj.

Što gledati na Štefanje na HRT1?

Na Štefanje, 26. prosinca, u terminu od 10:35 na programu je dokumentarni film „Božićna gozba Mary Berry“. Popularnoj kuharici Dame Mary Berry u pripremi vrhunske božićne večere pridružit će se i neki slavni prijatelji. Uz pregršt korisnih savjeta otkrit će nam kako isplanirati i prirediti pravu gozbu.

U udarnom terminu u 20:15 slijedi film „Forrest Gump“, drama s elementima komedije. Godine 1982. Forrest Gump (T. Hanks), čovjek ispodprosječne inteligencije, priča svoju životnu priču ljudima koji čekaju autobus. Djetinjstvo i mladost proveo je s majkom (S. Field) u malom mjestu u Alabami, gdje je slučajno susreo Elvisa Presleya. Na fakultetu, kao poznati igrač rugbyja, susreće predsjednika Kennedyja, što je prvi od njegova tri susreta s američkim predsjednicima.

Nakon filma u 22:35 slijedi „Božić u Ciboni“.

U terminu kratko iza ponoći na rasporedu je film „Djedica iza rešetaka“, obiteljska komedija. Otac i sin udruže snage da Božić spase od propasti kad nađu Djeda Mraza kako spava u njihovoj garaži nakon što je slupao saonice i pobjegao policiji.

HRT2

Što gledati na Badnjak na HRT2?

Drugi program Hrvatske televizije (HRT-HTV2) na Badnjak, 24. prosinca u terminu od 16:15 prikazuje dokumentarni film „Pripreme za Božić s J. Oliverom“. Mnogi muku muče s pripremom božićnog ručka. Bez obzira jeste li iskusan kuhar ili početnik koji se brine hoće li sve ispasti kako treba, Jamie Oliver zna kako ćete zadiviti goste. Pomoći će vam da svoje kulinarske vještine uzdignete na novu razinu s pomoću prokušanih recepata te otkriti kako da svako jelo u zadnji čas učinite posebnijim. Jamie će s nama podijeliti najbolje savjete i trikove uz koje će božićni klasici bili ukusniji nego ikad.

U 17:05 na rasporedu je dokumentarna serija „Kako svijet slavi: Božić“. Pogledajte koji se sve običaji vežu uz svima omiljeni blagdan - Božić. Od drevnih rituala vezanih uz ravnodnevicu do današnjeg Djeda Mraza, otkrivamo podrijetlo božićnih drvaca, lampica i drugih običaja. Vidjet ćemo kako se Božić slavi u cijelom svijetu - od paljenja lampica na golemom božićnom drvcu u SAD-u i smiješnih skandinavskih običaja do neobičnog običaja u Japanu - božićnog ručka u KFC-u. U vrijeme Božića u cijelome svijetu nakratko zavlada duh darivanja, zajedništva i nade.

U terminu od 19:25 na programu je prigodna epizoda HRT-ove dokumentarne serije „Planine“ pod nazivom „Bijeli Božić“. Svi sanjamo o bijelom Božiću, a ekipi dokumentarne serije Planine dogodila se baš ta čarolija - Badnju večer su proslavili u snijegom zavijenom Gorskom kotaru. Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović, glumac Janko Volarić Popović, novinar Milan Majerović Stilinović te kantautor Dražen Turina Šajeta okupili su se u seocu Hlevce pokraj Ravne gore te za svoje prijatelje organizirali blagdansku večer.

Nakon toga, u 20:15 slijedi dokumentarni film „Božić u svijetu prirode“. Životinje, biljke i mistični krajolici prate kršćanski blagdan. Film odgovara na pitanja o prirodoslovlju Božića: Kako su danas potomci biblijskog magarca? Kako sobovi Djeda Mraza preživljavaju ledenu zimu? Odakle dolaze božićna drvca? Kakve veze s tim ima ptičica crvendać? Pustolovne priče smještene u snovite krajolike ispričane su i povezane na zabavan način.

Potom, u 21.10 na programu je treća epizoda serije „Izabrani“. To je serija koja donosi autentičan i intiman prikaz Isusova života i službe, ispričan kao da o njemu govore ljudi koji su ga doista poznavali. U središtu su likovi poput karizmatičnog ribara opterećenog dugovima, nesretne žene koja se bori s vlastitim demonima te pronicljivog računovođe kojega su odbacili obitelj i narod.

Što gledati na Božić na HRT2?

Na Božić 25. prosinca u terminu od 13:30 slijedi dokumentarni film „Božićna čarolija u Kraljevskom botaničkom vrtu“. Pridružite nam se u slavlju Božića u jednom od najpoznatijih i najpopularnijih odredišta u Velikoj Britaniji - u Kraljevskom botaničkom vrtu u Kewu gdje zaposlenici tjednima marljivo vješaju milijun lampica da posjetiteljima pruže Božić za pamćenje.

U 16:15 na programu je još jedan prigodni dokumentarni film „Jamiejev talijanski Božić“. Ove će nam godine Jamie Oliver pomoći s pripremom najslasnijih božićnih jela nadahnutih snijegom prekrivenim Alpama na sjeveru Italije. Jamie će u društvu najboljeg prijatelja i mentora Gennara Contalda pripremiti fantastičan božićni objed u toploj brvnari. Tradicionalni božićnu puricu sa svim prilozima oplemenit će uzbudljivim talijanskim idejama te dobiti nešto uistinu čarobno.

Nakon Jamiea slijedi zabava za ljubitelje glazbe i to sa dokumentarnim filmom „Andrea Bocelli: 30 godina glazbe“. Očaravajući prirodni amfiteatar u Toskani oživjele su čarobne melodije svjetski poznatog talijanskog tenora, Andree Bocellija, koji je 30 godina svoje karijere proslavio trodnevnim koncertnim događajem u svom rodnom gradu. Publika je u Teatru del Silenzio u Lajaticu svjedočila jedinstvenim izvedbama maestrova široka poznata repertoara, uz neočekivane duete s globalnim zvijezdama, uključujući Sofiju Carson, Briana Maya i Jona Batistea. S izvanrednom produkcijom i vizualnim sadržajem, s prekrasnim toskanskim brdima u pozadini, prikaz tijeka senzacionalne karijere Andree Bocellija bio je nezaboravno iskustvo za gledatelje i slušatelje.

U udarnom terminu od 20 sati slijedi dokumentarni film „Gordon, Gino i Fred - Veliki božićni banket“. Ovog će se Božića Gordon Ramsay i Gino D'Acampo, dvojica nama omiljenih chefova, sučeliti u pripremi veličanstvenog božićnog banketa. Natjecanje će biti u božićnom duhu, a Gordon i Gino dat će sve od sebe da osmisle najbolje blagdanske jelovnike i pripreme neodoljiva predjela, veličanstvena glavna jela i slasne deserte za stotinu cijenjenih uzvanika.

Što gledati na Štefanje na HRT2?

Na Štefanje, 26. prosinca, u 16:10 slijedi dokumentarni film „Jamie Oliver: Božićni ručak bez stresa“. Jamie će ove godine pripremiti najbolji božićni ručak dosad. Predstavit će svoj veliki plan i sve unaprijed prirediti za Božić da bi nam na taj dan sve išlo kao po loju i da bismo imali više vremena za uživanje s najmilijima. Odmah potom u 17 sati na programu je dokumentarni film „Božić u Gracelandu“. Specijalna TV emisija prati proslavu Božića u obiteljskoj kući Elvisa Presleyja, na poznatom imanju Graceland. Neke od najvećih glazbenih zvijezda izvode Elvisove i božićne pjesme u kući, ali i oko nje. Specijal uključuje i nikad prije viđene kućne snimke Elvisa i njegove obitelji, a Elvisovi slavni prijatelji prisjećaju se njega i njegove glazbe.

HRT3

Što gledati na Badnjak na HRT3?

Treći program Hrvatske televizije (HRT-HTV3) na Badnjak, 24. u terminu od 14 sati na rasporedu je komedija „Bronco Billy“. To je jedan je od najzabavnijih Eastwoodovih filmova, a mnogi su ga kritičari protumačili i kao Eastwoodovo viđenje sukoba spolova. To je djelomice istina, jer se film ne temelji toliko na kriminalističkoj priči, koliko na jakim osobnostima dvoje protagonista: Bronca Billyja, putujućeg zabavljača, macho tipa, i njujorške bogatašice, samosvjesne djevojke koja je prisiljena živjeti sasvim drugim načinom života.

Potom u 15:50 slijedi pustolovni film „Medvjed“. Medvjedić i njegova mama otkrili su u stijeni saće puno meda. I dok se slasno goste i oblizuju, stijena iznad njih se uruši i majka pogine. Medvjedić ostaje sam u šumi, danju traži hranu, čudi se žabama i hvata leptire, a noću ima noćne more zbog onoga što se dogodilo njegovoj mami.

U 17:25 slijedi „Kako je nastao čudesni svijet Božića“, dokumentarni film o klasičnim božićnim temama u romanima i pjesmama napisanima u zlatno doba dječje književnosti otkriva što se krije iza dobro nam poznatih božićnih priča. Među autorima su Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Kenneth Grahame, J. M. Barrie, J. R. R. Tolkien, Rudyard Kipling.

U 21:50 na rasporedu je drama „Savršeni dani“ Wima Wendersa. Hirayama je miran, skroman čovjek koji radi kao čistač javnih toaleta u Tokiju. Njegovu rutinu povremeno prekidaju nećakinja, kolege i ljudi koje susreće, čime se postupno otkriva njegova prošlost i tko je on zapravo. Wenders je dugi niz godina fasciniran Japanom i njegovom kulturom, osobito Tokijem i djelom klasika japanskog filma Yasujira Ozua.

U 23:55 na programu je klasik „Divan život“ Franka Capre. Film se smatra jednim od najboljih i najvažnijih filmova u povijesti sedme umjetnosti.

Što gledati na Božić na HRT3?

Na Božić 25. prosinca u 14:10 prikazuje se mjuzikl „Bijeli Božić“. Jedna od najpopularnijih božićnih pjesama na svijetu "White Christmas" Oscarom je nagrađen originalni song iz mjuzikla "Holiday Inn". Izvorni interpret je Bing Crosby kojeg ćemo čuti i ovom mjuziklu.

U udarnom terminu od 21:10 slijedi „Kralj kraljeva“. Biblijski spektakl, jedan je od dva koje je Hollywood šezdesetih godina prošlog stoljeća napravio po evanđeljima (drugi je "Najveća priča ikad ispričana" redatelja Georgea Stevensa). To je doista raskošan film o Isusu, s brižljivo rekonstruiranim razdobljem I. stoljeća, masovnim prizorima i svime što povijesni spektakl treba imati.

Što gledati na Štefanje na HRT3?

Na Štefanje, 26. prosinca, u 14:05 slijedi pustolovna komedija i klasik „Afrička kraljica“ sa Katharine Hepburn i Humphreyem Bogartom. Radnja filma zbiva se u Kongu, 1915. u doba 1. svjetskog rata. Sredovječna misionarka, usidjelica, unajmljuje riječkog trgovca, sklonog alkoholu, da je svojim brodićem koji se zove "Afrička kraljica" preveze niz opasnu rijeku do njezine misije. Njihovo je putovanje ispunjeno raznim nezgodama i opasnostima.

U udarnom terminu od 20 sati slijedi legendarni špageti-vestern „Za dolar više“ sa Clintom Eastwoodom. Banda divljih desperadosa terorizira teritorij New Mexica. Na njezinu je čelu zloglasni El Indio (G. M. Volonte) za kojim su vlasti raspisale tjeralicu s nagradom od tada fantastičnih deset tisuća dolara koje će dobiti onaj tko ga dovede živog ili mrtvog. Okrutnom se zločincu nitko ne usudi stati na put. Ipak, pojavljuju se dvojica iskusnih lovaca na glave, tajanstveni Pukovnik (L. van Cleef) i osamljeni revolveraš Cavanagh (C. Eastwood).

Nakon toga u 22:05 slijedi dokumentarac „Princeza“. Priča o braku Diane i Charlesa, princa i princeze od Walesa, dobro je dokumentirana. Njihovo naizgled bajkovito javno udvaranje, vjenčanje ranih 1980-ih, narušeni odnos koji je uslijedio, rođenje dvojice prijestolonasljednika te Dianina tragična i prerana smrt 31. kolovoza 1997. - gotovo dva desetljeća bili su stalna tema tabloida, svakodnevno prisutni u medijskim naslovima.

Što gledati na RTL-u?

Moderni obiteljski božićni filmski klasici, romantične komedije, prigodna povijesna i epska ostvarenja te drame na programu RTL-a najavljuju božićne blagdane, vrijeme druženja i odmaranja kad na TV ekranu tražimo najdraži film ili seriju. Blagdansku televizijsku fantaziju upotpunjuju RTL2 i Kockica, koji daruju najbolje božićne epizode voljenih humorističnih serija i animacija.

Što gledati na Badnjak na RTL-u?

Uz opuštenu poslijepodnevnu atmosferu na Badnjak možemo pratiti 'Beethovenovu božićnu avanturu', sedmi nastavak filmskog serijala o bernardincu Beethovenu, ponajbolji nastavak filmskog serijala, koji će neke gledatelje atmosferom možda podsjetiti na 'Sam u kući', a bolju preporuku od te ne možemo dati.

Na blagdansku večer gledamo neizostavni božićni klasik, prvi dio 'Sam u kući', jedan od najpopularnijih božićnih filmova svih vremena.

Što gledati na Božić na RTL-u?

Božić otvaramo u podnevnom terminu biblijskom dramom Rogera Christiana 'Josip i Marija', u kojoj je glavnu ulogu ponio Kevin Sorbo. Inspirativni film prikazuje Isusovo rođenje i šalje poruku nade i ljubavi.

Navečer uživamo u komičnom nastavku avantura mladog Kevina McCallistera, 'Sam u kući 2', autora Chrisa Columbusa i redatelja Johna Hughesa, dok ćemo Božić privesti kraju romantičnom božićnom komedijom Nancy Meyers 'Ljubav i praznici', sentimentalnim, šarmantnim i smiješnim filmskim uratkom u kojem su Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach i Rufus Sewell gledateljima darovali izvanredan film.

Što gledati na Štefanje na RTL-u?

Na blagdan Sv. Stjepana u večernjem terminu stiže obiteljska animacija 'Grinch' iz 2018., posljednja filmska ekranizacija klasika Dr. Seussa 'Kako je Grinch ukrao Božić'. Pohvaljena da je svojom toplinom i sentimentom zaslužila nositi ime Dr. Seussa, a bezvremensku priču približiti uzrastima koji je nisu čuli, uz smijeh i vizualni događaj za cijelu obitelj, to je priča koja nikada ne zastarijeva i koja je osigurala da nasljeđe Dr. Seussa ponovno dotakne srca novih gledatelja te da bude očuvano, netaknuto i podareno cijelom svijetu.

Što gledati na RTL2 za blagdane?

I RTL2 se pobrinuo da gledatelji, koji su za svoju TV zabavu odabrali humoristične serije, pronađu božićne epizode svojih omiljenijih humorističnih serija; 'Teorija velikog praska’, ‘Dva i pol muškarca’, ‘Prijatelji’, 'Moderna obitelji i 'Mamica'.

Pa će tako božićne epizode tih sitcoma od 22. do 28. prosinca krasiti večernji program RTL2.

Što gledati na RTL Kockica za blagdane?

Od Badnjaka do Svetog Stjepana tijekom dana će se emitirati prigodne zimske i božićne epizode omiljenih emisija najmlađih gledatelja, poput 'Janka Strižića', 'Bibinog čarobnog svijeta', 'Ziga i Sharka', 'Kockićevih priča' i mnogih drugih!

U večernjim satima od Badnjaka pa sve do Nove godine gledatelji svih uzrasta mogu uživati u prigodnim božićnim epizodama najpopularnije britanske humoristične serije svih vremena - 'Mućke'!

Nova TV

Blagdani su vrijeme topline, obiteljskog okupljanja i – dobre televizijske zabave. Nova TV, Doma TV i Mini TV i ove su godine pripremili bogat program prepun romantičnih komedija, obiteljskih filmova i animiranih hitova koji će razveseliti sve generacije. Donosimo vodič s filmovima koji će obilježiti Badnjak, Božić i Štefanje.

Što gledati na Badnjak na Novoj TV?

Romantična komedija koja spaja humor, romantiku i blagdansku čaroliju. Chad Michael Murray glumi šarmantnog, ali pomalo izgubljenog muškarca koji dobiva neobičnu priliku – suočiti se s vlastitim izborima uz pomoć tajanstvenog “duha Božića”. Ashley Benson i Christine Milian unose toplinu i emociju u priču koja podsjeća da je ljubav često bliže nego što mislimo. "Duh Božića" na rasporedu je u 9:30 sati. Odmah nakon na programu je "Božić na televiziji". Melissa Joan Hart u ulozi ambiciozne televizijske producentice suočava se s neočekivanim izazovima kada joj se privatni život zaplete s profesionalnim obavezama. Dean Cain i Cynthia Gibb upotpunjuju ovu laganu, zabavnu priču o ljubavi, karijeri i božićnim čudima – savršenu za opušteno prijepodne. Nove epizode domaće serije „U dobru i zlu“ te popularnog showa MasterChef uvod su u filmsku poslasticu večeri. Eddie Murphy predvodi urnebesnu obiteljsku komediju "Božićna ulica" o susjedstvu koje se pretvara u pravo božićno bojno polje – sve zbog pretjerano ambicioznog ukrašavanja kuća. Smijeh, kaos i poruka o pravim vrijednostima Božića zajamčeni su.

Što gledati na Božić na Novoj TV?

Candace Cameron Bure glumi uspješnu ženu koja se zbog neočekivanih okolnosti nađe u malom, snijegom prekrivenom gradiću. Ondje upoznaje muškarca koji će joj zauvijek promijeniti pogled na život i ljubav. Topla priča puna romantičnih trenutaka i blagdanskog ugođaja. "Neplanirana ljubav na sjeveru" na programu je u 9:30 sati. "Zaljubljeni Božić" idući je na redu. Brooke D’Orsay i Daniel Lissing u glavnim su ulogama ove nježne romantične komedije o dvoje ljudi koje povezuje zajednička prošlost i nova šansa za ljubav. Idealno za obiteljsko gledanje uz blagdanski ručak. Nova TV navečer priprema i film "Ovo je Božić" u 23:05 sati. Kasnovečernji romantični film donosi emotivnu priču o sudbini, susretima i ljubavi koja se rađa kada je najmanje očekujemo – savršen završetak božićnog dana.

Što gledati na Štefanje na Novoj TV?

"Nisam spremna za blagdane" otvara filmski niz na Novoj TV na Štefanje u 10:10 sati. Zabavna obiteljska komedija o ženi koja se pokušava nositi s blagdanskim stresom, obitelji i vlastitim emocijama. Lagana priča s puno smijeha i topline. "Božićno vjenčanje" iduće je na programu. Romantična priča o ljubavi, obitelji i neočekivanim preokretima. Glumačka postava predvođena Cristine Prosperi i Vivicom A. Fox donosi priču o vjenčanju koje prijeti prerasti u kaos – ali i u bajku. Navečer je na programu "Igra s vatrom" od 22:05 sati. Akcijska obiteljska komedija s Johnom Cenom u ulozi stroga vatrogasca kojem se život preokrene kada mora čuvati troje nestašne djece. Smijeh i akcija za cijelu obitelj.

Što gledati na Doma TV za blagdane?

Doma TV nudi pravi maraton romantičnih komedija: "Brusnice za Božić“, „Božićni prijedlog“, „Kraljevska zima“, „Božićno čudo“, „Božićna mlada“ i „Božić u Kaliforniji: Svjetla grada“ samo su neki od naslova koji donose ljubavne zaplete, bajkovite lokacije i sretne završetke – idealno za gledatelje koji vole romantični eskapizam.

Što gledati na Mini TV za blagdane?

Najmlađe gledatelje očekuju omiljeni animirani junaci: Spužva Bob Skockani, Pingvini s Madagaskara, Dora istražuje i Sunny Bunnies garantiraju sate smijeha, avantura i zabave tijekom cijelih blagdana.