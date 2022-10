'Što joj je to na ruci?' Voditeljica Doris Pinčić zbunila gledatelje, za oko im zapeo srebrni prsten

Voditeljica i poduzetnica Doris Pinčić (34), u četvrtak ujutro zaintrigirala je gledatelje emisije 'Dobro jutro , Hrvatska'.

Doris je emisiju vodila s kolegom Mirkom Fodorom (59). Na sebi je imala ljubičasti pulover, crne hlače i crne štikle. No, ovaj put njezina modna kombinacija nije bila u prvom planu.

Foto: HRT

- Što je to na ruci Doris Pinčić? - pitali su se gledatelji ispred malih ekrana nakon što su na ruci voditeljice primijetili novi dodatak, prsten. Doris je prsten nosila na lijevoj ruci, a mnoge je podsjetio na zaručnički.

- Zaručila se? - pitao se obožavatelj emisije.

Foto: HRT

Voditelji Fodor i Pinčić u emisiji su, kao i obično, gledatelje proveli kroz niz zanimljivih tema, među kojima je bila i ona o osobama s invaliditetom. Osvrnuli su se na Svjetski dan cerebralne paralize, koji se obilježava danas, 6. listopada.

Svjetski dan cerebralne paraliza društveni je pokret za zajednicu koji obuhvaća 17 milijuna ljudi s cerebralnom paralizom diljem svijeta. Pokrenut je 2012. godine od strane Saveza cerebralne paralize iz Austrije te je od tada provedeno 11 uspješnih kampanja. Danas ga obilježava više od 75 organizacija diljem svijeta, kao i osobe s cerebralnom paralizom i njihove obitelji.

Foto: HRT

Podsjetimo, početkom kolovoza ove godine krenula su šuškanja o tome da je Doris Pinčić u tajnosti izrekla sudbonosno 'da' drugi put. Međutim, voditeljica je ubrzo stala na kraj glasinama.

- Nisam se udala - rekla je tada za Story te dodala da nema više komentara.

Doris je u lipnju ove godine objavila prvu fotografiju s dečkom, daruvarskim menadžerom Davorom Guberovićem (46). To je prva javna ljubavna veza voditeljice nakon raspada braka s glazbenikom Borisom Rogoznicom. S obzirom na to da je u novoj vezi i da nosi prsten na prstenjaku lijeve ruke, ne čudi da su gledatelji došli do zaključka da je voditeljica ponovo zaručena.

