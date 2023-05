Što ljubav ima s tim? Ponovno se širi brutalna scena iz filma o životu Tine Turner s nasilnikom

Foto: Youtube/Screenshot/Alexandra Beier/REUTERS

Jedan od najznačajnijih trenutaka u njezinoj karijeri bio je film 'What's Love Got to Do with It' iz 1993. godine, a sada je poznata scena opet viralna na društvenim mrežama

Tina Turner, poznata i kao 'kraljica rock 'n' rolla', ostavila je neizbrisiv trag u glazbenoj industriji i postala jedna od najutjecajnijih pjevačica svih vremena. Njezin životni put, pun uspona i padova, kao i njezin trijumf nad teškoćama, privukao je pažnju milijuna ljudi diljem svijeta, a jedan od najznačajnijih trenutaka u njezinoj karijeri bio je film 'What's Love Got to Do with It' iz 1993. godine, koji je istražio njezinu priču na velikom platnu. Jedna od najpoznatijih scena u filmu, koja je trenutno i viralna na društvenim mrežama, jest rekonstrukcija trenutka kada je Tina napustila bivšeg supruga Ikea i krenula u samostalnu glazbenu karijeru. POGLEDAJTE VIDEO: Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS Ta scena se događa tijekom nastupa u noćnom klubu, gdje Tina odlučuje da je dosta nasilja i zlostavljanja koje je trpjela od Ikea. U toj emotivnoj sceni, Angela Bassett uspješno prenosi hrabrost i odlučnost Tine dok odlazi s pozornice, simbolizirajući njezinu transformaciju i oslobođenje. Foto: YouTube/Screenshot Ovaj film temelji se na autobiografiji Tine Turner, 'I, Tina', koju je napisala zajedno s novinarom Kurtom Loderom. U filmu je glavnu ulogu Tine Turner tumačila Angela Bassett, dok je Laurence Fishburne preuzeo ulogu njezinog supruga i glazbenog partnera Ikea Turnera, a film je istaknuo važnost teme nasilja u obitelji i borbe za samopouzdanje i neovisnost. Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL Tina i Ike tada su stvarali nezaboravne hitove. Kao teški ovisnik Ike je osim komponiranja glazbe u bendu preuzeo i ulogu producenta i menadžera, potpisivao je ugovore za koncertne nastupe, ugovarao honorare i dijelio ih članovima benda koje je nadzirao kao da su njegovo vlasništvo, uz sve češće agresivne ispade. Takav način rada rezultirao je sve češćim smjenama u postavi, a žrtva Ikeove agresije bila je i sama Tina Turner. Brak se počeo raspadati sredinom ‘70-ih. Kako je rasla Ikeova ovisnost o kokainu, tako je rasla i njegova destrukcija. Budući da nije želio prepustiti menadžment nekom pouzdanijem, sve je više novca trošio na drogu. Foto: Profimedia Turneja 1976. godine završila je debaklom. Ike je, kao i obično, iz dana u dan uzimao sve više kokaina i postajao sve agresivniji. Kad su u lipnju stigli u Dallas, Ike je uoči koncerta u garderobi nasrnuo na Tinu i ona je odlučila prekinuti život žrtve. Izjurila je na ulicu bez ijedne osobne stvari. U džepu je imala tek 36 centi i karticu za benzin, ali u glavi čvrstu odluku da se više nikad neće vratiti nasilnom suprugu. Podsjetimo, Tina je preminula u srijedu 24. svibnja, u svom domu u Švicarskoj. Imala je 83 godine. Borila se s nizom zdravstvenih problema, a umrla je prirodnom smrću.