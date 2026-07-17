Što nas večeras čeka u seriji 'Nasljednik'? Aşır stiže do Hidžran s isprikom i gestom

Istina koja godinama razdire dvije obitelji napokon izlazi na vidjelo i mijenja sve što su Serhat, Aşır i njihovi najbliži vjerovali o prošlosti. Nakon suočavanja s Dalyanom, Serhat saznaje da krvna osveta između Yelduranovih i Kordağlijevih počiva na laži.

Foto: ONAT ARPAT

Yıldız pokušava nastaviti školovanje usprkos kaosu koji je okružuje. Serhat joj pomaže oko matematike i još jednom pokazuje koliko mu je stalo da ostvari svoj san o obrazovanju, a njihov iskren razgovor otkriva da među njima i dalje postoji duboka povezanost.

Foto: ONAT ARPAT

Dok se Akif sprema za dugogodišnju osvetu, Aşır prvi put priznaje vlastite pogreške i pokušava se pomiriti sa sestrom. Dolazi u Hidžranin frizerski salon kako bi ispravio štetu koju je prethodno napravio. Salon je u međuvremenu obnovio i priznaje da je došao kako bi joj se iskupio. Novu epizodu turske serije Nasljednik ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV.