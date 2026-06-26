Što nas večeras čeka u seriji 'Nasljednik'? Samo jedna rečenica pokrenut će novi rat

Nakon dramatičnih događaja na seoskom vjenčanju, život u konaku Yelduranovih više nije isti. Melek pred svima donosi šokantnu odluku i javno objavljuje kraj svog braka sa Serhatom, uvjerena da je iznevjerio obećanje koje joj je dao.

No samo nekoliko trenutaka kasnije slavlje se pretvara u kaos kada naoružani napadač pokuša oduzeti Melekin život. Serhat uspijeva spriječiti tragediju, a tajanstveni Halim drugi put spašava Melek, ostavljajući Serhata s osjećajem velikog duga.

Foto: ONAT ARPAT

Dok se obitelji vraćaju u konak, postaje jasno da je pokušaj ubojstva samo početak novog krvavog sukoba između Yelduranovih i Kordağlıjevih. Bijesni Serhat odlučuje uzvratiti i prvi put otvoreno najavljuje rat onima koji su se usudili dirnuti njegovu suprugu. Njegova odluka izaziva zabrinutost među najbližima, ali i potvrđuje da se liječnik iz Istanbula sve više pretvara u agu koji je spreman silom braniti svoju obitelj. Novu napetu epizodu serije ne propustite od 21:20 na Novoj TV!