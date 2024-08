Što reper Flavor Flav radi na OI? Jedna objava vaterpolistice ga je taknula: 'Učinit ću sve za vas'

Reper iz poznate grupe Public Enemy, Flavor Flav, potpisao je petogodišnji sponzorski ugovor kao službeni 'hype man' za žensku i mušku vaterpolsku reprezentaciju SAD-a. Ovaj sporazum označava jedinstvenu fuziju glazbe, zabave i sporta, s ciljem podizanja vidljivosti i uzbuđenja oko vaterpola u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi se na službenim stranicama američkog vaterpolskog saveza.

Water Polo - Women's Preliminary Round - Group B - Italy vs United States | Foto: LEAH MILLIS/REUTERS

Naime, do sponzorstva je došlo nakon što je u svibnju kapetanica američke vaterpolske ženske reprezentacije, Maggie Steffens, otkrila kako mnogi sportaši u reprezentaciji moraju raditi drugi i treći posao kako bi spojili kraj s krajem, uključujući plaćanje troškova vezanih uz predstavljanje SAD-a, poput putnih troškova, prehrane i trening. To je zapelo za oko menadžerici repera što je dovelo do nevjerojatnog partnerstva.

A na tu objavu joj se javio i sam reper.

- Kao otac djevojčice koji podržava sve ženske sportove, osobno ću te sponzorirati, curo! Što god trebaš! Moja menadžerica je u kontaktu s tvojim agentom i povući ću sve veze i resurse da vam svima pomognem još više. To je Flavor Flav obećanje! - napisao joj je.

Kao dio ovog sponzorstva, Flavor Flav će dati financijski doprinos ženskoj vaterpolskoj olimpijskoj reprezentaciji SAD-a 2024., pokazujući svoju predanost podršci ovim elitnim sportašima dok se bore za olimpijsko zlato u Parizu.

Iako se financijski detalji ne otkrivaju, ovaj doprinos naglašava Flavovu predanost poticanju izvrsnosti u ženskom sportu.

Uloga Flavora Flava kao službenog 'hype mana' uključuje više pojavljivanja godišnje na američkim vaterpolskim događanjima, donoseći svoju prepoznatljivu energiju i entuzijazam na bazen. U rap glazbi, 'hype man' se odnosi na pratećeg izvođača koji podiže energiju i angažira publiku te se ubacuje tijekom nastupa repera različitim uzvicima.

Uz to, partnerstvo će uključivati opsežnu suradnju na društvenim mrežama, iskorištavajući utjecajnu prisutnost Flava kako bi se povećao doseg sporta i uključila nova publika.

- Shvaćam koliko je ovo partnerstvo neočekivano. Moć Flavora Flava i strast za podržavanjem sportaša donijet će novu razinu uzbuđenja i vidljivosti u vaterpolo. Oduševljeni smo što mu možemo poželjeti dobrodošlicu u obitelj američkog vaterpola - rekla je Michaela Spector, direktorica marketinga, USA Water Polo.

- Čast je navijati za vaterpolske timove SAD-a. Kao otac djevojčice i prvak u svim sportovima, uzbuđen sam što mogu unijeti svoju energiju i glas u ovaj nevjerojatan sport. Niche sportovi često ne dobiju pozornost koju zaslužuju, ali su prepuni nevjerojatnog talenta i srca. Zajedno, napravit ćemo ozbiljne valove! - kazao je Flavor Flav.

Grupa Public Enemy postala je poznata zbog svojih političkih poruka uključujući teme poput rasizma i američkih medija. Iako su imali nekoliko promjena postave, Flavor Flav i Chuck D ostali su jedini stalni članovi.

Tijekom karijere snimili su brojne uspješnice poput 'Fight The Power', 'Can't Truss It', 'Don't Believe The Hype' i druge. Hip hop grupa primljena je 2013. godine u Kuću slavnih rock and rolla.