Što se događa s Britney? 'Ako ovako nastavi, bankrotirat će...'

Nakon što je nedavno završila njezina mučna bitka za vlastito skrbništvo s ocem Jamiejem Spearsom, pjevačica Britney Spears (42) nedavnim je potezima zabrinula svoje obožavatelje. Obrisala je društvene mreže, a neki izvori tvrde da će uskoro ostati bez novaca.

Odlukom suda pjevačica će ocu morati isplatiti dva milijuna dolara, a neki izvori tvrde da će, zbog njezinog raskošnog životnog stila i učestalih putovanja na egzotične destinacije, ubrzo isprazniti bankovne račune. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 60 milijuna dolara.

storyeditor/2024-01-06/PXL_BES_231223_107833390.jpg | Foto: WALTER/BESTIMAGE/BESTIMAGE

Ipak, drugi izvori govore da to uopće nije istina.

- Britney je daleko od bankrota. Možda će morati malo smanjiti korištenje privatnog aviona, ali definitivno ima novaca - kaže izvor za Daily Mail, pa dodaje:

- Presretna je što je suđenje završilo.

storyeditor/2024-01-06/profimedia-0226953129.jpg | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Prisjetimo se, skrbništvo njenog oca nad njom započelo je 2008. godine nakon niza pjevačičinih javnih slomova, a prekinuto je 2021. godine. Njezin otac je za to vrijeme bio jedan od njezinih skrbnika, a tražio je više od dva milijuna dolara za troškove nekoliko odvjetničkih ureda koje je angažirao.

Britney je o svemu progovorila u svojoj knjizi 'The woman in me'.

