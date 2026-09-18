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Tom Cruise o Taylor Swift i Travisu Kelceu: Prekrasni su ljudi, zrače posebnom čarolijom

Piše Stela Kovačević,
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Tom Cruise o Taylor Swift i Travisu Kelceu: Prekrasni su ljudi, zrače posebnom čarolijom
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Foto: Henry Romero
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Sve je počelo u lipnju ove godine na velikom londonskom koncertu u sklopu turneje Eras. Tamo se Cruise družio s Kelceom u VIP loži stadiona Wembley

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Američki glumac Tom Cruise (64) ima samo riječi hvale za pjevačicu Taylor Swift i njezina partnera, zvijezdu američkog nogometa Travisa Kelcea. Glumac je otkrio koliko se divi ovom slavnom paru te je otkrio kako su postali prijatelji.

Sve je počelo u lipnju ove godine na velikom londonskom koncertu u sklopu turneje Eras. Tamo se Cruise družio s Kelceom u VIP loži stadiona Wembley. Prijateljstvo se dodatno produbilo u rujnu kada je glumac sjedio tik do pjevačice na prvoj utakmici sezone momčadi Kansas City Chiefs.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards
Foto: Mario Anzuoni

​- Objašnjavala mi je nogomet i učila me o samoj igri - izjavio je glumac kod voditelja Jimmyja Fallona, dodajući kako ga je njeno znanje ugodno iznenadilo dok su zajedno iz lože pratili napeto sportsko nadmetanje.

Svoje divljenje glumac je detaljno opisao u sportskom podcastu New Heights, koji vode Travis i njegov brat Jason Kelce. Osvrnuo se na brojne skrivene talente poznate pjevačice te Taylor Swift smatra pravim genijem.

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​- Ona je kuharica, slikarica, spisateljica, pjesnikinja. Sposobna je uzeti nešto sasvim obično i onda u tome stvarati nova djela. Tome se zaista duboko divim - objasnio je holivudski veteran.

FILE PHOTO: U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Njegove iskrene riječi duboko su dirnule Travisa, koji nije skrivao oduševljenje ovakvim komplimentima.

Uz privatno druženje, mediji nagađaju i o potencijalnoj profesionalnoj suradnji, pri čemu se spominje mogućnost da Kelce ostvari glumačku ulogu u nekom od budućih projekata poznatog glumca. Cruise iskreno smatra kako pjevačica i sportaš čine prekrasan par koji zrači pozitivnom energijom.

​- Prekrasni su, zbilja divni na svoj način, svatko u toj loži tog dana je zračio tom predivnom čarolijom - izjavio je glumac prisjećajući se atmosfere sa zajedničkog druženja.

*uz korištenje AI-ja

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