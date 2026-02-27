Obavijesti

Show

Komentari 3
ZANIMLJIVO

Što to u Milanu liže Kendall Jenner i pazi da se zagrcne? Svi su gledali samo u jedan detalj

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Što to u Milanu liže Kendall Jenner i pazi da se zagrcne? Svi su gledali samo u jedan detalj
Foto: Instagram/

Mnogi prolaznici su je prepoznali, a nosila je usku suknju, top i sandale s remenčićima. Iako naizgled jednostavan 'outfit', na Kendall je izgledao veoma atraktivno

Admiral

Lijepa manekenka Kendall Jenner (30) šetala je Milanom i odlučila se malo počastiti. Kalorije ju nisu brinule pa je odlučila stati i kupiti sladoled u obližnjoj 'gelateriji'.

Kendall Jenner steps out for ice cream in Milan
Foto: NACA

Nakon toga, sa sladoledom je šetala gradom i uživala u svakom 'lizu'. Mnogi prolaznici su je prepoznali, a nosila je usku suknju, top i sandale s remenčićima. Iako naizgled jednostavan 'outfit', na Kendall je izgledao veoma atraktivno.

ZVIJEZDA SUPER BOWLA Sve ljubavi Bad Bunnyja: Od višemilijunske tužbe i suda do veze s Kendall Jenner...
Sve ljubavi Bad Bunnyja: Od višemilijunske tužbe i suda do veze s Kendall Jenner...

Inače, Kendall je u Milan došla na Tjedan mode te je dan prije šetnje bila na reviji Emporio Armani. Bila je odjevena u jednostavnu crnu haljinu, a sjedila je u prvom redu - uz engleskog glumca Nicholasa Galitzinea i talijansku glazbenicu Elodie. 

@elodivass THIS DUO ✨😭 #elodie #kendalljenner #mfw ♬ A Fari Spenti - Elodie
DAN ZALJUBLJENIH FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...
FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...

Glazbenica nije bila oduševljena što mora sjediti pored Jenner. Naime, lijepa manekenka joj je uz osmijeh pružila ruku, dok joj je Elodie dala ruku prilično neraspoložena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 27. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
FOTO Šime Elez objavio fotke iz Pariza: Evo kako je u gradu ljubavi uživao s Majom Šuput
ROMANTIČNI ODMOR

FOTO Šime Elez objavio fotke iz Pariza: Evo kako je u gradu ljubavi uživao s Majom Šuput

Nakon što se vratio s još jednog romantičnog putovanja na kojem je bio s pjevačicom Majom Šuput, Šime je na Instagramu objavio niz fotografija i videa iz Pariza.
Neispravni vokalist: Mile Kekin objavio pjesmu za one koji ne žele šutjeti dok svijet gori
NOVA PJESMA

Neispravni vokalist: Mile Kekin objavio pjesmu za one koji ne žele šutjeti dok svijet gori

'Neispravni vokalist' istovremeno funkcionira kao društveni komentar i ljubavna pjesma, singalong onima koji ne žele šutjeti kad svijet gori, ali se nadaju da ih netko ipak voli zbog toga, a ne unatoč tome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026