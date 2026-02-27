Mnogi prolaznici su je prepoznali, a nosila je usku suknju, top i sandale s remenčićima. Iako naizgled jednostavan 'outfit', na Kendall je izgledao veoma atraktivno
Što to u Milanu liže Kendall Jenner i pazi da se zagrcne? Svi su gledali samo u jedan detalj
Lijepa manekenka Kendall Jenner (30) šetala je Milanom i odlučila se malo počastiti. Kalorije ju nisu brinule pa je odlučila stati i kupiti sladoled u obližnjoj 'gelateriji'.
Nakon toga, sa sladoledom je šetala gradom i uživala u svakom 'lizu'. Mnogi prolaznici su je prepoznali, a nosila je usku suknju, top i sandale s remenčićima. Iako naizgled jednostavan 'outfit', na Kendall je izgledao veoma atraktivno.
Inače, Kendall je u Milan došla na Tjedan mode te je dan prije šetnje bila na reviji Emporio Armani. Bila je odjevena u jednostavnu crnu haljinu, a sjedila je u prvom redu - uz engleskog glumca Nicholasa Galitzinea i talijansku glazbenicu Elodie.
Glazbenica nije bila oduševljena što mora sjediti pored Jenner. Naime, lijepa manekenka joj je uz osmijeh pružila ruku, dok joj je Elodie dala ruku prilično neraspoložena.
