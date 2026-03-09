Stoka objavio staru fotografiju: Evo kako je izgledao kao dječak

Marin Ivanović Stoka, jedan od pionira hrvatske hip-hop scene, raznježio je svoje pratitelje na Instagramu objavom rijetke fotografije iz djetinjstva. Reper, poznat po beskompromisnim stihovima i burnoj životnoj priči, pokazao je svoju nježniju stranu, podsjetivši na bezbrižne dane odrastanja u obiteljskom okruženju.

Na fotografiji se vidi maleni Marin kao plavokosi dječak, "blondić", kako je sam napisao, kako sjedi u krilu svog oca na rasklopivoj stolici usred prirode. U pozadini se nazire crveni automobil, koji podsjeća na legendarnog "Stojadina", a cijela scena dočarava idilu jednostavnijih vremena. Kratki i emotivni opis "Moj dragi, mladi tatek i ja blondić" jasno daje do znanja koliko mu ova uspomena znači.

