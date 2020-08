Stomatologinja iz Hrvatske ide u Zadrugu: 'Obitelj mi je u šoku'

Sumnjam da bi ičija obitelj i bila sretna kad im dijete ode u takvu pustolovinu, govori Monika, čija se obitelj nadala da će nakon završenog fakulteta stomatologije početi raditi u struci...

<p>Prošle sezone u srpskom reality showu “Zadruga” pobjedu i nagradu od 50.000 eura odnijela je Slavonka <strong>Iva Grgurić</strong>. Uvelike se najavljuje novo izdanje, a ondje ćemo opet imati adute. Jedan od njih je atraktivna <strong>Monika Horvat</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatica Monika Horvat ulazi u 'Zadrugu'</strong></p><p>Rođena je u Rijeci, odrasla je u Njemačkoj, ima 28 godina i fakultetski je obrazovana.</p><p>- U listopadu prošle godine diplomirala sam na Stomatološkom fakultetu te sam po struci doktorica stomatologije. Međutim, kako je moj fakultet izrazito dugo trajao, odlučila sam se odmoriti i neko vrijeme baviti se stvarima kojima prije, zbog obaveza na fakultetu, nisam mogla, a to su putovanja, Instagram, pa i reality show, u koji sam pozvana. U slobodno vrijeme treniram, volim jahati, plivati, a ponekad znam i zapjevati na nekoj rođendanskoj zabavi - opisala se skromno Monika.</p><p>Kako je sama rekla, poziv za sudjelovanje došao je u pravom trenutku. Ni sama ne zna točan odgovor na pitanje zašto je potvrdno odgovorila.</p><p>- Rekla bih da glavni razlog ulaska i ne postoji. Pristala sam jer mi se činio interesantan i zabavan, iako je jasno da sam se upustila u pravu avanturu. Pristala sam spontano i hirovito jer takva i jesam - objasnila je.</p><p>Smatra da će joj sudjelovanje pomoći u životu.</p><p>- Baš zato što sam svestrana, mislim da će mi otvoriti neka vrata da bih ostvarila neke ideje i snove - kaže.</p><p>U ovom showu nije lako, svjesna je toga i Monika. A izdržati do kraja dalek je i dug put. Ona zasad još ne gleda toliko daleko, vodi se mišlju da je važno sudjelovati.</p><p>- Htjela bih izdržati. To je ključno. A koliko, ne znam, to će gledatelji odlučiti, zar ne? Ja se nadam samo da će svi oni koji me znaju biti ponosni na mene i da nikoga neću osramotiti jer naravno da čovjek pod različitim okolnostima može svakako reagirati - priznala nam je Monika.</p><p>Ni o pobjedi i ponavljanju uspjeha Ive Grgurević ne razmišlja. No ističe svoje kvalitete zbog kojih bi možda i mogla otići od kraja.</p><p>- Ne mogu razmišljati toliko daleko i odgovoriti na pitanje o pobjedi. Ovo je za mene sve novo i napeto te ulazim opušteno kao ja, da bih se zezala i naučila strpljenju u određenim situacijama. Moje kvalitete su da sam izrazito organizirana i uredna, ambiciozna i znatiželjna te ispunjavam uvijek sve na vrijeme. Također sam iskrena, što osobno smatram kvalitetom, ali mi se zna i obiti o glavu, a ponekad se pretvori u manu - rekla je Monika.</p><p>Obitelj baš i nije oduševljena ovim potezom, no ona ih potpuno razumije.</p><p>- Sumnjam da bi ičija obitelj i bila sretna kad im dijete ode u takvu pustolovinu. S obzirom na to da sam dugo studirala, jer faks traje šest godina, a malo sam i produljila, naravno da moji očekuju da radim u struci, a ne da se provlačim pred malim ekranima u realityju. Međutim, kad su se oporavili od šoka i pomirili se s mojom odlukom, sad me podržavaju, kao što su me cijeli život podržavali u svim mojim ‘ludostima’.</p><p>Jednako smatraju i prijatelji, no ističe da oni koji je dobro poznaju vjeruju u nju i smatraju kako je baš prava osoba za “Zadrugu”. Ne smeta još ni što će njena privatnost biti “servirana” javnosti.</p><p>- Ipak znam što znači reality i jasno mi je bilo u što se upuštam. Ne bojim se reakcija mojih bližnjih jer oni koji su mi bližnji znaju tko sam i što sam, kakve su moje reakcije, te će razumjeti zašto sam u kojem momentu kako reagirala - rekla je Monika i nastavila:</p><p>- O seksu u ‘Zadruzi’ nemam mnogo što reći osim da smatram kako to nije za javnost, međutim svatko odlučuje za sebe te nikoga ne osuđujem, ali što se mene osobno tiče, nikad!</p><p>U novoj bi sezoni trebalo biti i nekoliko Hrvata, no njoj nije to važno, kaže da je nebitno odakle je tko jer su za nju svi isti.</p><p>- Ne bojim se svađa i tučnjava, i u realnom životu ima toga, pa se normalan čovjek snađe. Nastojim izbjeći konflikt ako me netko direktno ne napadne. Kako vani, tako ću i u ‘Zadruzi’ - kaže Monika.</p><p>O honoraru koji će dobiti nije željela govoriti, a otkrila je kako i poznaje prethodnicu Ivu.</p><p>- Poznajem Ivu iz viđenja, srele smo se jednom prilikom, a osim što je lijepa i što ja volim lijepe i uspješne žene, ne mogu drugo komentirati budući da je površno poznajem. </p>