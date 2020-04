Stone je pohvalila Crveni križ: Vidim s koliko srca to obavljate

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ralph Lauren i Oprah su široke ruke, Rihanna pomaže svojima

Američka glumica Sharon Stone (62) poslala je u subotu poruku podrške djelatnicima talijanskog Crvenog križa i pohvalila njihovu 'učinkovitost i dostojanstvo' u borbi protiv novog koronavirusa.

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

- Gledam video snimke kada ulazite k ljudima kako biste preuzeli žrtve korona virusa. Vidim s koliko srca to obavljate. Znam da svoje živote izlažete opasnosti u izvršenju tih zadataka - navela je glumica u video snimci objavljenoj na Twitteru talijanskog Crvenog križa.

Saying prayers for every minute of your service. Bless you @crocerossa @Francescorocca Donate https://t.co/ne4uvjnq9H fighting #COVID_19 for us. @ifrc https://t.co/yLpC0DxDQO