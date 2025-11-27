Obavijesti

Galerija

Komentari 6
NA ODMORU

Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...

Popularna glumca ponovno je privukla pozornost svojim atraktivnim izgledom. Ovoga je puta uhvaćena kako se sa svojim partnerom brčka u bazenu, a tom je prilikom ponovno zagolicala maštu svojih obožavatelja
*PREMIUM-EXCLUSIVE* First Holiday Together? Actress Sydney Sweeney shows off her curves in a plunging white bathing suit while enjoying her vacay with BF Scooter Braun in the Florida Keys **WEB EMBARGO UNTIL November 26th, 2025 Until 2:55pm ET**
Uoči tradicionalnog američkog blagdana 'Thanksgiving', Sweeney se odlučila opustiti te je sa svojim novim dečkom Scooterom Braunom uskočila u bazen. | Foto: PINE, VAEM, CAMA
1/37
Uoči tradicionalnog američkog blagdana 'Thanksgiving', Sweeney se odlučila opustiti te je sa svojim novim dečkom Scooterom Braunom uskočila u bazen. | Foto: PINE, VAEM, CAMA
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025