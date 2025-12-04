Strašnog Vecnu već ste negdje gledali? Glumio je u velikim franšizama, ljubio slavne dame

Britanski glumac, pjevač i model Jamie Campbell Bower desetljećima je gradio karijeru glumeći kompleksne likove u nekim od najvećih svjetskih franšiza. Ipak, tek ga je uloga zastrašujućeg negativca Vecne u globalnom fenomenu Stranger Things vinula u stratosferu slave, otkrivajući svijetu dubinu njegova talenta i nevjerojatnu moć transformacije.

Rane godine u znaku umjetnosti

James Metcalfe Campbell Bower rođen je 22. studenog 1988. u Londonu, u obitelji duboko povezanoj s glazbenom industrijom. Njegova majka Anne je glazbena menadžerica, a otac David radi za slavnu tvrtku Gibson Guitar Corporation. Nije stoga iznenađujuće što je Jamie od malih nogu pokazivao interes za glazbu i scenski nastup.

Bio je član Nacionalnog glazbenog kazališta za mlade (National Youth Music Theatre) i Nacionalnog kazališta za mlade (National Youth Theatre), gdje je stekao temelje koji će mu kasnije omogućiti proboj u profesionalni svijet.

Njegova karijera započela je kada ga je prijateljica, glumica Laura Michelle Kelly, preporučila svom agentu, što mu je otvorilo vrata prve velike uloge.

Proboj kroz kultne franšize

Filmski debi ostvario je 2007. godine u gotičkom mjuziklu Tima Burtona 'Sweeney Todd: Đavolji brijač iz Fleet Streeta', gdje je glumio uz Johnnyja Deppa i Helenu Bonham Carter. Ta uloga mladog mornara Anthonyja Hopea odmah ga je predstavila kao glumca velikog potencijala.

Ubrzo su uslijedile uloge koje su ga učvrstile kao nezaobilazno lice u svijetu fantastike za mlade. Glumio je vampira Caiusa Volturija u sagi Sumrak, mladog i moćnog mračnog čarobnjaka Gellerta Grindelwalda u filmovima 'Harry Potter i Darovi smrti – 1. dio' te 'Fantastične zvijeri: Zločini Grindelwalda', te glavnu ulogu Jacea Waylanda u adaptaciji popularnih knjiga 'Instrumentarij smrtnika: Grad od kostiju'.

Transformacija u Vecnu i globalna slava

Iako je već bio poznato ime, uloga Henryja Creela, poznatog i kao One i ultimativno kao Vecna, u četvrtoj sezoni serije Stranger Things na Netflixu postala je prekretnica u njegovoj karijeri.

Za ulogu se pripremao s nevjerojatnom posvećenošću. Proces nanošenja prostetičke šminke trajao je i do osam sati dnevno, a Bower je to vrijeme koristio za potpuno uranjanje u lik. Njegova fizička i psihička transformacija rezultirala je jednim od najupečatljivijih negativaca u novijoj televizijskoj povijesti.

Svestrani umjetnik: Glazba, moda i kazalište

Osim glume, Bower je strastveno posvećen glazbi. Bio je frontmen i pjevač punk rock benda Counterfeit, s kojim je izdao album Together We Are Stronger 2017. godine. Nakon raspada benda 2020., započeo je solo karijeru, istražujući mračnije i introspektivnije zvukove, a 2024. osnovao je i hard rock projekt BloodMagic.

Njegov upečatljiv izgled i karizma privukli su i modnu industriju. Radio je kao model za Select Model Management i bio zaštitno lice kampanja za brendove poput Burberryja, Fendija i Saint Laurenta. Svoju svestranost dokazao je i na kazališnim daskama, glumeći u West End mjuziklu Bend It Like Beckham 2015. godine.

Privatni život: Ljubavne veze i put do oporavka

Bowerov ljubavni život često je bio pod lupom javnosti. Bio je zaručen za glumicu Bonnie Wright, koju je upoznao na snimanju Harry Pottera, no par je prekinuo zaruke 2012. godine.

Nakon toga, uslijedila je dugogodišnja i turbulentna veza s glumicom Lily Collins, s kojom je glumio u filmu Instrumentarij smrtnika. Iako su mnogi obožavatelji vjerovali da će se vjenčati, veza je konačno završila 2018. godine. Bower se nikada nije ženio. Trenutno je u vezi s influencericom i filmašicom Elenom Taber.

Jedan od najvažnijih aspekata njegova života je otvorenost o borbi s ovisnošću i mentalnim zdravljem. U srpnju 2022. javno je podijelio da je trijezan od 2015. godine, govoreći iskreno o hospitalizaciji i teškom putu oporavka.