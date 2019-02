Reper Cadet (28) poginuo u taksiju na putu do nastupa

Britanski reper Cadet preminuo je uslijed prometne nesreće u petak navečer u Londonu. Cadet, pravog imena Blaine Johnson, umro je u 28. godini. Reper je bio putnik u taksiju koji se sudario s još jednim vozilom. Vozača oba automobila su hitno prevezli u bolnicu, još tri putnika su lakše ozlijeđena, a Blaine je preminuo.

Cadet se vozio taksijem do nastupa Staffordshireu kad se dogodio stravični sudar.

Ova vijest je potresla britansku rap scenu i njegove kolege.

- Ovo je trebala biti njegova godina. Planirao je puno toga, baš se pripremao za intervju za svoj najnoviji singl - rekao je prijatelj pokojnog repera, piše The Sun. Cadet je bio slavan i na Youtube kanalu i društvenim mrežama, a okušao se i u glumi.

Cadetove najpoznatije pjesme su 'Letter To Krept', 'Instagram Girls', 'Advice', 'The Commitment'...

- Moj život više nikad neće biti isti. Volim te i zauvijek ćeš mi nedostajati. Ne mogu vjerovati. Slomljen sam. Počivaj u miru. Napokon si počeo dobivati priznanja koja zaslužuješ. Tako sam ponosam - napisao je njegov rođak Krept.

My life will never be the same again. I love you and will forever miss you. I cant believe it. I am heartbroken. Rest in peace cuz. You finally started getting the recognition you deserved. Im so proud of you. My left lung. Im devestated and broken right now 😪💔 pic.twitter.com/125pWPMzO1