Štreberica Alex iz hit sitcoma voli isticati svoje bujne obline...

Nakon 11 godina emitiranja ove godine stiže končani kraj hit sitcoma 'Moderna obitelj' koja se emitira i na našim televizijama. U seriji smo upoznali jednu poprilično disfunkcionalnu obitelj, koja se svakodnevno bori s vlastitim nedaćama. Prva sezona bila je najgledanija s prosjekom od oko 12 mil. gledatelja po epizodi, a to je kasnije počelo padati...

Jedna od ljubimica publike svakako je mlada glumica Ariel Winter (22). Iako u seriji igra zatucanu štrebericu Alex, u stvarnom životu vol pokazivati svoju divlju stranu te često fanove časti izazovnim fotkama.

Foto: Instagram Foto: Instagram A iako je danas 'teška' oko 12 milijuna dolara te po epizodi zarađuje 100.000 dolara, život ju, možemo slobono reći, nije mazio. Kad je imala samo 14 godina, tamo 2012. godine, zatražila je od suda da odseli od svoje majke te da postane, u očima zakona, odrasla osoba. Razlog? Kako je Ariel nekoliko puta ispričala, majka ju je fizički i emocionalno zlostavljala. Sud je na njezin zahtjev pristao dvije godine poslije, pa Ariel već od 16 godine živi samostalna.

Čim je postala samostalna, odlučila je otići pod nož kako bi smanjila svoje grudi.

Foto: Instagram - Stvarale su mi zdravstvene probleme. Nakon što sam se odlučila na taj potez našla sam se na meti raznih bolesnika koji su me vrijeđali. To je moje tijelo i to su bili moji problemi. Nije bilo nimalo lako razdoblje - rekla je nedavno Ariel, koja je u mladosti sanjala o tome da postane forenzička znanstvenica.

Danas, nakon svih životnih nedaća, priznaje da je napokon uspjela pronaći sreću.

- Godinama sam bila na antidepresivima zbog kojih sam se udebljala. Vježbala bih satima, ali kilogrami su se samo gomilali. Bila sam jako frustrirana jer ništa nisam mogla napraviti. Konačno, nakon niza godina, pomirila sam se s tim i shvatila da je i to dio mojeg života. Dosadilo mi je više da se osjećam bezeveze. Ne trebamo od svijeta skrivati svoje probleme. To nije nikakva sramota. Ako imate problema savjetujte se sa stručnjacima - poruka je koju je glumica poslala svojim fanovima.

