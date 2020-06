Strepi od javnih govora, a na svadbu je pozvao i beskućnike

<p>Princ <strong>William</strong> i vojvoda od Cambridgea danas puni 38 godina. Punim imenom <strong>William Arthur Philip Louis</strong>, rođen je 21. lipnja 1982. u Londonu i stariji je sin princa <strong>Charlesa</strong> (71) i pokojne princeze <strong>Diane</strong> te unuk kraljice <strong>Elizabete II.</strong> (94) i princa <strong>Filipa</strong> (99).</p><p>William je drugi u liniji nasljeđivanja britanskog kraljevskog prijestolja, odmah iza oca Charlesa. Upisao je St Andrews University u Škotskoj, gdje je 2005. diplomirao geografiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Poslije godinu dana pristupio je Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst gdje je 2006. stekao čin drugog poručnika konjaništva. Iste godine ga je kraljica imenovala zapovjednikom Kraljevske mornarice za Škotsku i zapovjednikom za podmornice.</p><p>2008. je primio počasno priznanje Reda podvezice, dok je 2010. završio obuku za pilota spasilačke službe u kraljevskom ratnom zrakoplovstvu. </p><p>Imao je samo 15 godina kada mu je majka 1997. poginula u automobilskoj nesreći u Parizu. Nekoliko dana nakon tragedije, William i njegov mlađi brat, princ <strong>Harry</strong> (35), hodali su iza majčina lijesa na njezinom sprovodu.</p><p>Što se tiče njegovog ljubavnog života, 29. travnja 2011. vjenčao se s <strong>Kate Middleton </strong>(38) pa su nedavno proslavili devetu godišnjicu braka. </p><p>Britanci su taj dan slavili, nije se radilo. Kao ni sutradan, kako bi se odmorilo od slavlja. Cijeli se događaj prenosio na malim ekranima, a podaci govore kako je kraljevsko vjenčanje gledalo tri milijarde ljudi. Prenosilo se i na internetu, gdje ga je pratilo 72 milijuna ljudi. Zbog toga je ovaj događaj ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda.</p><p>William i Kate na vjenčanje su pozvali 1900 ljudi. Poslane su pozivnice ispisane zlatnim slovima. Kraljevski par želio je da na vjenčanju budu i 'obični' ljudi pa su pozvali i brojne volontere, djecu bez roditelja i beskućnike.</p><p>Danas golupčići imaju skladan brak i troje djece: princa <strong>Georgea</strong> (6), princezu<strong> Charlotte</strong> (5) i princa <strong>Louisa</strong> (2).</p><p><a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8363871/Prince-William-feature-new-documentary-called-Football-Prince-William-Mental-Health.html" target="_blank">Daily Mail </a>piše kako je vojvoda od Cambridgea priznao da se boji javnih govora zbog toga što slabije vidi pa ne može raspoznati lica u potpunosti. Kaže kako mu je sve u magli, jer ne nosi kontaktne leće dok radi.</p><p>O tome je progovorio u novom dokumentarcu BBC-ja o mentalnom zdravlju. William tvrdi kako je uvijek bio anksiozan kada je trebao istupiti pred ljude. No, njemu je zapravo pomoglo upravo to što nije mogao nikoga raspoznati. </p><p>- Vid mi se počeo smanjivati kako sam odrastao, a nisam imao naviku nositi kontaktne leće dok sam radio. Držao bih govore, a uopće ne bih mogao raspoznati bilo čije lice. I to mi je stvarno pomoglo da pobijedim anksioznost i strah od javnih nastupa - ispričao je William. </p><p>Princ je nedavno oduševio obožavatelje jer je bio tajni volonter, koji je putem telefona savjetovao ljude tijekom karantene, piše <a href="https://www.bbc.com/news/uk-52940787" target="_blank">BBC</a>. U Velikoj Britaniji postoji platforma Shout 85258, koja nudi pomoć ljudima koji su upali u krizu, a podrška se vrši putem tekstualnih poruka. </p><p>William je bio jedan od volontera koji su odgovarali na brojne poruke onih koji se teško bore s nastalom situacijom. Najprije je morao proći obuku kako bi pružao psihološku pomoć. Da je tajni volonter, princ je otkrio putem jednog video poziva.</p><p>- Reći ću vam malu tajnu. Ja sam zapravo volonter na jednoj platformi - rekao je.</p>