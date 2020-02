Striper Mario: Žene baš polude kad ostanem samo u ručniku...

Djevojačke, momačke, rođendani, pa čak i proslave godišnjica... Za dečke iz našeg serijala o hrvatskim striperima izvrsne su prilike za zaradu. Iako na prvu sve to izgleda jednostavno, zapravo je, uvjeravaju nas naši sugovornici, puno teže od onoga što većina zamišlja. Jer za uspjeti u ovom poslu treba itekako puno rada. Oni žive u teretani, paze što jedu i piju, jer svaki gram sala mogao bih i skupo koštati. Ali savršeno isklesano tijelo nije dovoljno. Treba biti i dobar plesač, treba biti odličan zabavljač, a u nekim situacijama i psiholog. Jer kad nastup krene, mušterijama popuste inhibicije. Pa bi često htjele/htjeli i malo više od dogovorenog. Ostaje li Veseljko uvijek u tangicama ili postoji iznos zbog kojeg bi se skidali do kraja, saznajte u ekskluzivnim ispovijestima muških erotskih performera...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Striper! To je prvo što ljudi pomisle kada im spomeneš djevojačku zabavu. S osmijehom na licu pred naše kamere stao je posljednji erotski performer iz serijala 'Dečki iz snova’. Ispričao nam je kako je biti u ulozi muškarca koji se skida na partyju rezerviranim samo za djevojke.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Litre alkohola, 'napaljene' cure, a ponekad i zabranjene supstance sve je to dio raskalašenih večeri, a iz prve 'ruke' dobili smo informacije kako završavaju noći u kojima djevojke ‘polažu zakletvu’: ‘Što se dogodilo na djevojačkoj zabavi ostaje na djevojačkoj zabavi’. Pa upoznajte Marija (23)...

- U svijet striptiza ušao sam prije pet godina. Od malih nogu volio sam se pokazivati, a onda jednog dana ugledao oglas u kojem se traži muški striper te go go plesač. Odmah sam znao da je to moja prilika. Godinama unazad mukotrpno sam trenirao i bez lažne skromnosti, mogu reći da dobro izgledam. I eto me danas tu gdje jesam - rekao nam je Mario.

Prije snimanja pitali smo ga je li prisutna trema, a on nam je u jednom dahu odgovorio: ’Ma kakva trema, uvijek sam toliko nabrijan da jedva čekam ući u prostoriji i napraviti ludilo’.

Roditeljima nije odmah rekao s čim se bavi, ali s vremenom im je priznao da mu je to izvor dodatne zarade. Iako im je u početku bilo pomalo čudno, prihvatili su taj posao i dali mu maksimalnu podršku.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prijatelji su, s druge strane, bili oduševljeni. I sami su komentirali da bi rado plesali pred polugolim djevojkama kada bi imali hrabrosti za takav potez. No kako izgleda proces angažiranja stripera...

- Iz agencije nam pošalju nalog za određeni datum i mjesto neke zabave. Djevojke prije imaju kataloge s našim fotografijama i na temelju izgleda i opisa izaberu nekog po svojoj mjeri. S organizatoricom se onda dogovaramo oko kostima, ulaska... Nastup traje pola sata, fotkamo se, nekada popijemo piće... Ma svaki nastup je priča za sebe. Ako je riječ o totalnoj ludnici, ostanemo do kraja večeri - priznaje nam Slavonac kojem je umjetničko ime Diego. Na pitanje kakve su žene na zabavama, Mario je odgovorio:

- Djevojke su u većini slučajeva lude, a ako naletite na sramežljivu ekipu vaš zadatak je da ih opustite. Ne skidam se dalje od bokserica, ali cure pokušavaju na sve načine vidjeti nešto više. Nekada iz zezancije skinem gaće, ali uvijek ostavim ručnik. Tada baš polude - kaže.

Za razliku od našeg prethodnog stripera Mirka koji je nakon jedne večeri završio u krevetu s kumom, Mario ne popušta pod pritiskom. Nikada nakon zabave nije završio s nekom djevojkom. A vjerovat ćemo mu na riječ da je doista imao prilika.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Jedna od najčešćih predrasuda kada su u pitanju striperi je da nije riječ o legalnoj raboti, a striper nam je otkrio kako je to daleko od istine. U agenciji za iznajmljivanje muških erotskih performera postoji četiri stripera, a svaki od njih ima svoj obrt. Da, i striperi plaćaju poreze.

- Prosječno radimo 6 ili 7 puta mjesečno. Ljeti, naravno, imamo više gaža. Riječ je o jednoj prosječnoj hrvatskoj plaći. Usudio bih se reći i nešto manjoj - priznaje Mario i dodaje kako među muškim striperima nema pretjerane ljubomore. Sve je u granicama normale.

Kontaktiraju ga mnoge žene, a raspon godina je, kaže, od 18 pa do 80. Na svoj posao uvijek gleda profesionalno. Nije mu važno hoće li ga dočekati stotine zgodnih djevojaka u bazenu ili je zadužen za podizanje atmosfere u staračkom domu.

- Prije se puno više ovaj posao stavljao u nekakvu negativnu konotaciju. Danas je striptiz postao najnormalnija stvar i nije više tabu tema - rekao nam je Mario i dodao kako dopušta djevojkama da mu u gače stavljaju bakšiš. Najviše su ga počastili sa 600 kuna.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kao što smo na početku rekli, Slavoncu je stripanje izvor dodatne zarade. Inače radio kao fitness trener, a iza sebe ima i diplomu jednog hrvatskog veleučilišta. To je posao u kojem se vidi jer je i sam svjestan da striperi imaju rok trajanja.

- Plesat ću sve dok dobro izgledam. Moj cilj je posvetiti se fitnessu i postići nešto u svijetu sporta. Godinama unazad treniram kickboxing i ponosan sam na svoje rezultate - rekao je. Za kraj smo ga pitali ono što sigurno zanima mnoge djevojke: ‘’Koji je tvoj ljubavni status?’’

- Sretno sam slobodan. Bio sam u ozbiljnim vezama i nikada im nije smetao moj posao - rekao je Mario. I da, ne bi imao problem kada bi mu u budućnosti srce zarobila djevojka koja se bavi striptizom.

POGLEDAJTE VIDEO: