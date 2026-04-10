Strogi profesor Franjo pobijedio u 'Večeri za 5': 'Ponosan sam na ono što radim cijeli život...'

Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' za Mandu, Emiliju, Sanelu i Franju kuhao je svestrani električar Dražen. Današnji domaćin, kojeg svi zovu Madžo, osvojio je 70 bodova, kao i Sanela, koja je kuhala u utorak. Pobjedu je odnio umirovljeni strukovni profesor Franjo Požega s osvojenim 71 bodom.

Današnji domaćin pripremu večere započeo je desertom 'Čokoladni brk', a već s prvim jelom u pomoć mu je priskočila supruga, koja je pripremila smjesu, a Madžo je desert zatim složio, pod budnim okom svoje supruge Marice. Gledajući sastojke, Manda je ispravno zaključila da desert ne može biti ništa drugo osim klasičnog tiramisua.

Predjelo 'Pitam te pitam' iza naziva je skrivalo umućenu pitu koju je domaćin pripremio sam te priznao da je ususret sudjelovanju u showu vježbao kako danas ne bi bilo problema. Na kraju je pripremao glavno jelo 'Biti ili ne biti', a riječ je bila o njegovoj specijalnosti - roštilju!

Pripremao je mariniranu janjetinu, ali i neke klasike poput piletine i ćevapa. Dražen je svojim gostima pripremio doček za pamćenje u jednom od svojih fijakera koji su vukla dva konja.

„Meni se fijaker nije svidio nikako“, komentirao je Franjo, Sanela priznala da ju je bilo strah, a Emilija, pak, bila oduševljena.

Kad su se gosti smjestili za stol domaćin im je poslužio pitu uz koju je poslužio i suhomesnate nareske. Gosti su bili zadovoljni osim, očekivano, Franje, koji nije smatrao da je složiti predjelo bilo neko postignuće.

„Baš domaći okus pite, a kulen ne moram valjda ni komentirati - jednostavno savršeno“, rekla je Emilija, dok je Franjo komentirao kako bi bilo bolje da je uz sve posluženo bilo još nečeg, primjerice, feferona.

Nakon predjela na prozor gostima stigla su dva Draženova konja što je Mandu apsolutno oduševilo, a ubrzo su joj se pridružile i Emilija i Sanela, koja je rekla: „Ovo s konjima mi je bio vrhunac večeri, pogotovo jer sam konje hranila iz ruke“, a Emiliju su konji toliko dirnuli da je čak pustila i suzu.

Obilno glavno jelo, meso s roštilja i pečeni krumpir, stiglo je pred goste na velikoj plati.

„Jako lijepo složeno i toliko različitih vrsta mesa, a što je najljepše, on je to sve sam pravio“, komentirala je glavno jelo Emilija. Franji se nije svidjelo što nije imao čime staviti meso na tanjur pa je morao svojom vilicom, kotleti su mu bili premali i presuhi, a ćevapi nisu domaći.

„Samo kosti ostale, izgleda da im se svidjelo“, komentirao je nakon glavnog jela domaćin.

Dok su gosti čekali desert stigli su im tamburaši, a oni su zaigrali igru sa šeširima.

„Ovaj tiramisu nije izgledao kao da je on sam radio, sigurno je supruga imala svoje prste u tome“, komentirala je Sanela kad je vidjela desert.

Dražen je za hranu dobio deset bodova od Emilije, sedam od Franje, osam od Sanele i devet od Mande. Dražen je osvojio 34 boda za hranu, a za atmosferu je dobio po deset bodova od oduševljenih Emilije i Mande, koja je veselo komentirala: „Bilo je veselo, bilo je svega - konja, šešira, tamburaša“, devet od Sanele i klasičnih sedam od Franje.

Slijedilo je proglašenje. Na petom mjestu bila je Emilija sa 63 boda, na četvrtom Manda s 68, trećeg nije bilo jer su drugo dijelili Sanela i Dražen s osvojenih 70, a pobjedu je odnio Franjo s osvojenim jednim bodom više, to jest, 71 bodom.

„Ponosan sam na to što radim cijeli život i što sam uspio pokazati svoje sposobnosti,“ rekao je pobjednik.

