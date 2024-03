Stublić o stihovima koje koristi Zoran Milanović: Vjerojatno me slušao u formativnim godinama

Rijeke pravde dolaze, izlit će se u proljeće, izlit će se u proljeće, cijelom zemljom u proljeće. I vidimo se u jednoj vedrijoj zemlji Hrvatskoj. Živjeli, rekao je Zoran Milanović te tako najavio svojueventualnu kandidaturu za premijera. Brojni su odmah pomislili da je citirao pjesmu 'Rijeke pravde' Jure Stublića koja je snimljena 1985. godine. Glazbenik je sada prokomentirao kako gleda na upotrebu njegovih stihova. Priznao je i da ga sadašnji predsjednik nije kontaktirao kako bi se dogovorili o eventualnom korištenju njegove pjesme u kampanji.

- Primijetio sam da je on to koristio...Još to obrađujem - izjavio je Stublić za Dnevnik.hr.

Odgovorio je i na pitanje hoće li tražiti određenu naknadu ako Milanović zaista poželi koristiti njegovu pjesmu u eventualnoj kampanji.

- Mislim da će vrlo vjerojatno doći do kontakta između strana i da ćemo to nekako riješiti. Vjerojatno je u formativnim godinama slušao moje pjesme i da je to spontano proizašlo. A ako bude nekog nastojanja oko ozbiljnije upotrebe, tu ćemo razgovarati - rekao je.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Također, rekao je da nema ništa protiv da njegova pjesma uđe u politički prostor.

- Mislim, političari vrijeđaju jedni druge, a svi bi trebali raditi na istom cilju, a to je boljitak svih građana Hrvatske. Ne zato što je to moje, ali Rijeke pravde mi se čine kao napredak u tom političkom diskursu - dodao je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na koje 'Rijeke pravde' je Milanović mislio i dalje nije poznato. Rijeke pravde mogu se povezati i s rijekom znanom iz antičke mitologije, ali i srednjovjekovne književnost. Dante je u peti krug pakla smjestio rijeku Stiks u kojoj se duše grešnika guše u blatu...