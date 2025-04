Student Matej pogriješio je na ovom pitanju u 'Milijunašu'. Znate li koji je točan odgovor?

U najnovijem izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš", upoznali smo troje natjecatelja. Gordana Podvezanec zapela je na 11. pitanju iz geografije i ostala pri osvojenih 5.000 eura. Matej Kikerec, ni uz pomoć džokera nije pronašao točan odgovor na deseto pitanje te je završio kviz sa 150 eura u džepu. Igru je započeo i Mak Vujanović, koji nakon devet točnih odgovora, put do glavne nagrade nastavlja u idućoj emisiji.

Emisiju je otvorila Gordana Podvezanec, prevoditeljica iz Varaždina, kojoj je u pratnju stigao brat Mario.

Nakon samostalne igre, prvu pomoć džokera zatrebala je na povijesnom pitanju koje glasi: “Kako je Herodot nazvao perzijsku elitnu vojnu jedinicu koja je uvijek imala 10 000 vojnika?”. Nazvala je prijatelja povjesničara koji je znao da je riječ o besmrtnicima, odnosno odgovoru A, što joj je donijelo 2.500 eura.

Znala je Gordana i odgovor na deseto pitanje o Julie Andrews čime je osigurala minimalnih 5.000 eura. Međutim, zapela je na idućem pitanju jer nije bila sigurna koji švicarski grad ne leži na istoimenom jezeru. Nakon džokera "pola-pola" ostali su odgovori C: Neuchâtel i D: Lausanne, a Gordana je izabrala pogrešan, onaj pod D i zadržala spomenut iznos.

Foto: HRT

Matej Kikerec iz Zagreba, student je zadnje godine diplomskog studija ekonomije koji u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije te igrati pub kvizove. U pratnju je poveo prijatelja Mihaela.

Igru je započeo uspješno - ponudio je točne odgovore na sedam pitanja i osvojio 600 eura. Prvi džoker zatrebao je na osmom pitanju u kojem se tražila afrička država koja se promovirala sloganom “Oaza Sahela". Nazvao je prijatelja Marka koji je mislio da je tražen odgovor D: Tanzanija, no nije bio potpuno siguran.

Matej je tada posegnuo i za džokerom "pola-pola" kojim su ostali odgovori A: Angola i C: Čad, dok je odgovor D "nestao". Mladić se potom odlučio za odgovor C: Čad na koji je prvotno posumnjao, i to mu je donijelo osvojenih 1.000 eura.

Nakon što je točno odgovorio na deveto pitanje o filmu James Bond, Matej je posljednji džoker iskoristio na desetom pitanju koje glasi: "Na kojem Grand Slam turniru nijedan od terena nije nazvan po osobi?".

Publika je čak 79 % glasova dala odgovoru D: na US Openu, no mladića je ipak vukao odgovor A: na Australian Openu.

Foto: HRT

Ipak, ni publika ni Matej nisu bili na tragu točnog odgovora - tražen je odgovor bio C: Wimbledon pa je student nakon osvojenih 2.500 eura, pao na 150 eura i napustio kviz.

Mak Vujanović treći je najbrži prst, a stiže iz Slatine. Završio je znanosti o okolišu na PMF-u, radi na području zaštite prirode u Hrvatskoj, a u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije te igrati kvizove. Iz publike ga je bodrila djevojka Lucija.

Foto: HRT

"Koji grad ne leži uz Kupu?", glasilo je deveto pitanje na kojem je Mak sumnjao na Slunj, no za potvrdu je iskoristio džoker "pola-pola". Nakon što su ostali odgovori C: Petrinja i D: Slunj, odlučio se za onaj pod D, čime je osvojio 2.500 eura i nastavlja igru u idućoj emisiji, s još dva džokera na raspolaganju.