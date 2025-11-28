Student strojarstva u Milijunašu pao na pitanju za 10.000 eura. Znate li vi točan odgovor?

U novoj emisiji 'Tko želi biti milijunaš?' do glavne nagrade pokušala su doći dvojica natjecatelja. Profesor Josip Živković riskirao je na desetom pitanju i pogriješio, dok je student strojarstva Fran Drmić uspio doći do osvojenih 5.000 eura.

Fran Drmić iz Dugog Sela bio je drugi najbrži prst u emisiji. Osim što je student strojarstva, uz studij i radi te je aktivan u sportu, a u emisiju je stigao u pratnji prijatelja Ivana. Iako se nakratko zbunio na petom pitanju, uspio je točno odgovoriti i 'uštedjeti' džokere sve do sedmog pitanja.

'Na grbu kojega je velikog otoka sjeverni medvjed?', glasilo je spomenuto pitanje na kojem je Fran vagao između dva odgovora, pa je odlučio za pomoć pitati publiku. Njihovih 66% glasova za odgovor C: Grenland bilo je dovoljno - osvojio je 600 eura i nastavio igru.

Foto: HRT

Nove probleme studentu je zadalo iduće pitanje koje glasi: 'Nakon nastupa na Milijunašu stanje na vašem bankovnom računu može se povećati za 15 mogućih iznosa. Koji je njihov medijan?'. Fran se dvoumio između odgovora C i D, međutim nakon džokera 'pola-pola', ta dva odgovora su nestala. To ga je natjeralo da upotrijebi i posljednji džoker 'zovi'.

Filip se nije javio na njegov poziv, pa je Fran dobio drugu priliku za poziv drugoj osobi - zvao je Dominika koji mu je poručio da bi se odlučio za odgovor A (1.000 eura), iako nije siguran. Fran mu je odlučio vjerovati, čime je osvojio 1.000 eura i nastavio igru.

Foto: HRT

U nastavku je mladić ponudio dva točna odgovora i uspio prijeći drugi prag. Znao je odgovor na deveto pitanje o američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu koji je jednom uredniku novina napisao: 'Ako ropstvo nije pogrešno, onda ništa nije pogrešno'.

Također, prisjetio se da su u zelenoj boji dvije vodoravne pruge na zlatnom trofeju za svjetske nogometne prvake, čime je osvojio minimalno 5.000 eura!

Foto: HRT



Za 10.000 eura otvorio je pitanje: 'Iza koje se kratice krije organizacija koju je 1994. osnovao Tim Berners-Lee?'. Fran nije za nju čuo, pa se na 11. pitanju bez rizika odlučio ravnati 'pravilom' - ako ne znaš, reci B ili C. Odabrao je B, no točan odgovor bio je C - W3C čime je za mladića igra završena, sa sigurnih 5.000 eura.

Foto: HRT

Prvi natjecatelj u emisiji bio je Josip Živković iz Drniša, profesor u srednjoj školi, član lokalnog puhačkog orkestra i planinarskog društva. Uz to je i ljubitelj književnosti, filmova, glazbe, kazališta, stripova, videoigara i putovanja. U emisiju je stigao u pratnji bratića Matea.

Nakon osam točnih odgovora i osvojenih 1.000 eura, Josip je prvi džoker iskoristio na devetom pitanju koje glasi: 'U kojoj se državi 26-godišnji prodavač voća i povrća Mohamed Bouazizi samospalio 2010.?'

Nazvao je brata Mateja koji je poručio kako misli da je tražen odgovor Tunis. Odlučio je potvrditi točnost odgovora pa je uzeo i džoker pola-pola, kojim su ostali odgovori Tunis i Egipat. Potom je Josip vjerovao bratu i osvojio 2.500 eura i nastavio igru.

Foto: HRT

Na pitanju za prelazak drugog praga tražila se kopnena točka Hrvatske na kojoj je podignuta tvrđava. Josip se dvoumio između odgovora A i B, pa je za pomoć iskoristio posljednji džoker - pitao je publiku. Najviše glasova, 45 % dali su za odgovor B: najistočnijoj, a Josip ih je odlučio poslušati, iako je bio svjestan rizika na desetom pitanju. Ni njegova dvojba ni glasovi publike nisu bili točni. Tražen je odgovor C: najjužnijoj, čime je profesor završio igru - sa 150 eura u džepu.

Foto: HRT