Dragi vam danas gleda Dinamo, a onda Rijeku? Nema problema, evo što je još na TV programu

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, domaćih serija i uzbudljivih filmskih hitova! Ako tražite što gledati između 18 i 23 sata, donosimo vam najvažnije preporuke s glavnih kanala i ističemo blockbustere koje ne smijete propustiti.



HRT 1

Prvi program Hratske radiotelevizije priprema večer punu uzbuđenja i znanja – od napetog kviza do intrigantnih dokumentaraca. U 18:06 očekuje vas popularna 'Potjera', a u udarnom terminu ne propustite 'Tko želi biti milijunaš?'. Za kraj večeri, tu je i serijal o Ghislaine Maxwell koji otkriva mračne tajne suvremenih elita.

Na programu večeras:

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:10 Tko je Ghislaine Maxwell?

22:05 Otvoreno

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

HRT 2

Na 'Drugom' večer započinje opuštajuće, s putopisnim i glazbenim sadržajima, a pravi vrhunac dolazi u 21:01 s prikazivanjem nagrađivanog hrvatskog filma 'Žena s gumenim rukavicama'. Ljubitelji kriminalističkih serija mogu uživati u 'Karen Pirie' od 22:40.

Na programu večeras:

18:43 Samo lagano

20:15 Portugal s Michaelom Portillom

21:01 Žena s gumenim rukavicama

22:40 Karen Pirie

Foto: YouTube

RTL

Ova večer donosi novi nastavak popularne dramske serije 'Divlje pčele' u 20:15, nakon čega slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu'. Za kraj večeri, informativni 'RTL Direkt' i još jedna epizoda 'Divljih pčela'.

Na programu večeras:

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Ljubav je na selu

22:45 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nadalje, ova je večer rezervirana za domaće favorite – 'Kumovi' vas čekaju od 20:20, a potom slijedi 'U dobru i zlu' i kulinarski spektakl 'Masterchef'. Kasnije, ne propustite i 'Provjereno' za dozu istraživačkog novinarstva.

Na programu večeras:

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu

22:10 Masterchef

Foto: IGOR_DUGANDZIC

RTL 2

Također, ovo je odlična večer za ljubitelje američkih serija i sitcoma. 'Chicago P.D.' dominira udarnim terminom, a nakon toga slijede omiljeni 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' za opušten završetak dana.

Na programu večeras:

18:55 Dr. House

19:50 Chicago P.D.

20:40 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:30 Teorija velikog praska

Foto: Supplied by LMK / IPA

Filmski hitovi večeri

Za sve koji vole akciju, humor i SF, izdvajamo najbolje filmske naslove večeri:

Ljudi u crnom: Globalna prijetnja

(Star Movies, 20:00)

Najnovija avantura kultnih agenata u borbi protiv izvanzemaljskih prijetnji.

Venom 2

(Star Movies, 22:25)

Tom Hardy vraća se kao antiheroj u spektakularnom nastavku Marvelove franšize.



Žena s gumenim rukavicama

(HRT 2, 21:01)

Hvaljeni hrvatski film koji donosi originalnu priču i snažne emocije.



Frantz

(HTV 3, 14:00, repriza navečer)

Povijesna drama o ljubavi i gubitku nakon Prvog svjetskog rata.



Šahr-e ziba

(HTV 3, 22:05)

Iranska drama nagrađivanog redatelja Asghara Farhadija.

Neovisno jeste li fan kvizova, domaćih serija ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!