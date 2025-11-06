Dragi vam danas gleda Dinamo, a onda Rijeku? Nema problema, evo što je još na TV programu

Donosimo pregled najboljeg iz večernjeg TV programa za 6. studeni: kvizovi, serije i filmski naslovi poput 'Ljudi u crnom: Globalna prijetnja' i 'Venom 2'. Ne propustite što gledati večeras na glavnim kanalima!
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, domaćih serija i uzbudljivih filmskih hitova! Ako tražite što gledati između 18 i 23 sata, donosimo vam najvažnije preporuke s glavnih kanala i ističemo blockbustere koje ne smijete propustiti.
HRT 1
Prvi program Hratske radiotelevizije priprema večer punu uzbuđenja i znanja – od napetog kviza do intrigantnih dokumentaraca. U 18:06 očekuje vas popularna 'Potjera', a u udarnom terminu ne propustite 'Tko želi biti milijunaš?'. Za kraj večeri, tu je i serijal o Ghislaine Maxwell koji otkriva mračne tajne suvremenih elita.
Na programu večeras:
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:10 Tko je Ghislaine Maxwell?
22:05 Otvoreno
HRT 2
Na 'Drugom' večer započinje opuštajuće, s putopisnim i glazbenim sadržajima, a pravi vrhunac dolazi u 21:01 s prikazivanjem nagrađivanog hrvatskog filma 'Žena s gumenim rukavicama'. Ljubitelji kriminalističkih serija mogu uživati u 'Karen Pirie' od 22:40.
Na programu večeras:
18:43 Samo lagano
20:15 Portugal s Michaelom Portillom
21:01 Žena s gumenim rukavicama
22:40 Karen Pirie
RTL
Ova večer donosi novi nastavak popularne dramske serije 'Divlje pčele' u 20:15, nakon čega slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu'. Za kraj večeri, informativni 'RTL Direkt' i još jedna epizoda 'Divljih pčela'.
Na programu večeras:
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
22:45 RTL Direkt
NOVA TV
Nadalje, ova je večer rezervirana za domaće favorite – 'Kumovi' vas čekaju od 20:20, a potom slijedi 'U dobru i zlu' i kulinarski spektakl 'Masterchef'. Kasnije, ne propustite i 'Provjereno' za dozu istraživačkog novinarstva.
Na programu večeras:
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu
22:10 Masterchef
RTL 2
Također, ovo je odlična večer za ljubitelje američkih serija i sitcoma. 'Chicago P.D.' dominira udarnim terminom, a nakon toga slijede omiljeni 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' za opušten završetak dana.
Na programu večeras:
18:55 Dr. House
19:50 Chicago P.D.
20:40 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska
Filmski hitovi večeri
Za sve koji vole akciju, humor i SF, izdvajamo najbolje filmske naslove večeri:
Ljudi u crnom: Globalna prijetnja
(Star Movies, 20:00)
Najnovija avantura kultnih agenata u borbi protiv izvanzemaljskih prijetnji.
Venom 2
(Star Movies, 22:25)
Tom Hardy vraća se kao antiheroj u spektakularnom nastavku Marvelove franšize.
Žena s gumenim rukavicama
(HRT 2, 21:01)
Hvaljeni hrvatski film koji donosi originalnu priču i snažne emocije.
Frantz
(HTV 3, 14:00, repriza navečer)
Povijesna drama o ljubavi i gubitku nakon Prvog svjetskog rata.
Šahr-e ziba
(HTV 3, 22:05)
Iranska drama nagrađivanog redatelja Asghara Farhadija.
Neovisno jeste li fan kvizova, domaćih serija ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!
