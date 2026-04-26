Studio 54 vrata je otvorio na današnji dan, ovo su neke od najluđih priča njegove povijesti

Legendarni klub Studio 54 službeno je otvoren u New Yorku 26. travnja 1977. godine, a odmah je postao centar disco ere. Mick Jagger, Elton John i Cher samo su neki od slavnih koji su redovito tulumarili u tom njujorškom klubu, koji je ostao poznat po hedonističkom noćnom životu sve do zatvaranja u veljači 1980. godine. Vlasnici Studija 54 bili su Steve Rubell i Ian Schrager, no klub su zatvorili jer su ih optužili za utaju poreza. Studio 54 je ponovno otvoren godinu kasnije pod novim vodstvom, no atmosfera više nije bila ista.

Povijest kluba ispisala je najluđe stranice tadašnjih tabloida, a prostor je vidio svašta. Tadašnja supruga Micka Jaggera, Bianca, pomogla je promociji kluba kada joj je dizajner Halston ondje priredio rođendansku zabavu. Brojni mediji godinama su izvještavali da je u klub stigla na velikom bijelom konju, no ona je kasnije ispravila tvrdnje. Konj je već bio u prostoriji kada je došla i istina je da ga je jahala. Konja je vodio potpuno goli frajer prekriven samo u zlatne šljokice.

U kolovozu 1979. godine Halston je u Studiju 54 priredio još jednu velebnu rođendansku zabavu, ovoga puta za umjetnika Andyja Warhola. Poklonio mu je role, a od Stevea Rubella na poklon dobio kantu za smeće punu novca. Kada je Rubell završio u zatvoru zbog utaje poreza, Warhol mu je napravio skulpturu sa znakom dolara.

Vlasnici kluba nerijetko su imali otkačene ideje pa su tako na proslavi Nove godine krajem 70-ih u klub unijeli četiri tone šljokica. Svi su plesali na tim šljokicama, a Ian Schrager kasnije je rekao kako se svima činilo da plešu na zvjezdanoj prašini.

"Ljudima su šljokice bile u kosi, u čarapama, posvuda. Mogli ste pronaći šljokice mjesecima kasnije u domovima ljudi i onda ste znali gdje su bili na novogodišnjoj proslavi", rekao je Schrager medijima kasnije.

Sa stropa kluba često su padale šljokice i baloni, a vlasnici su jednom prilikom posjetitelje iznenadili tako da su im priredili da umjesto balona padaju pokloni puni dizajnerske odjeće. Studio 54 bio je poznat i po nevjerojatnim tulumima za Noć vještica, a brojni posjetitelji komentirali su da se nikada više nigdje nisu tih večeri zabavili kao u tom klubu.

Giancarlo Giammetti je za svog partnera, dizajnera Valentina, priredio tulum iznenađenja povodom njegova rođendana tri dana prije službenoga datuma. Studio 54 pretvoren je te večeri u pravi cirkus s trapezima, pijeskom i sirenama. Dolly Parton je na after partiju svoga koncerta u New Yorku uzela upravo Studio 54 u najam, a posjetitelje su ondje dočekale bale sijena i prave životinje.

Steve Rubell je jednom prilikom za medije izjavio da "jedino mafija posluje bolje od njih", nakon čega je porezna služba obratila pažnju na način njihova poslovanja. Otkriveno je kako su zatajili porez te su morali zatvoriti klub, a završili su i u zatvoru.