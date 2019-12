Stvari koje niste znali o filmu 'Zapravo ljubav': Ukrali scenu

Prošlo je 16 godina otkako je snimljen film 'Zapravo ljubav' ('Love Actually'), ali romantičnu komediju redatelja Richarda Curtisa (63) i danas rado pogledaju mnogi. Čak i ako ste ga pogledali nekoliko puta, vjerojatno su vam neke zanimljivosti promakle.

Primjerice, glavna akterica u filmu, Keira Knightley (34) glumila je tek udanu Julie i tek je postala punoljetna. Thomas Brodie-Sangster (29) igrao je zaljubljenog dječaka Sama, a u stvarnosti je imao 13 godina. Dakle, razlika među njima je bila svega pet godina.

Olivia Olson (27) koja je pjevala 'All I Want For Christmas Is You' nakon filma je odbila nekoliko ponuda za snimanje albuma. Rekla je kako nije htjela doživjeti živčani slom kao djevojčica, iako je svjesna da je mogla postati i dječja zvijezda.

Glumac Hugh Grant (59) ne može podnijeti scenu u kojoj kao britanski premijer pleše na pjesmu 'Jump (For My Love)'. Opisao ju je kao 'scenu iz pakla'. Osim toga priznao je da nikad nije ni dobro uvježbao tu scenu zbog toga što je bio previše nervozan.

- Bila je ta plesna scena u scenariju i pomislio sam kako će to biti posebno 'bolno' za mene stoga sam odugovlačio sa snimanjem tog plesa jako dugo. Redatelj me konstantno ispitivao ne bi li bilo bolje da izvježbamo tu scenu, a ja sam se uvijek na nešto drugo izvlačio tako da scena nikad nije bila ni izvježbana - ispričao je svojedobno glumac.

Scena u kojoj se izjavljuje ljubav pomoću kartica zapravo je 'ukradena'. Ista stvar napravljena je u spotu Bob Dylana (78) 'Subterranean Homesick Blues'.

Glumica Emma Thompson (60) bila je mršavija nego što je redatelj to zamislio pa je zato tijelom snimanje nosila odijelo zbog kojeg je djelovala deblje.

Billu Nighyju (70) je u filmu najdraža rečenica ona koju on izgovara. Igrao je rokera Billyja Macka koji je rekao:



- Bok, djeco! Nemojte kupovati drogu - postanite rock zvijezda i davat će je vam besplatno.

Redateljeva supruga Emma Freud (57) bila je 'savjetnica za ljubljenje' na setu. Napravila je koreografiju za poljubac glumaca.

Prije nego što je glumila Aureliju u filmu, Lúcia Moniz (43) bila je 1996. na Eurosongu i predstavljala je Portugal. Osim toga, izdala je i četiri albuma.

Mnogi ne znaju da putnici koji su u filmu dočekivali svoje najmilije u zračnoj luci zapravo nisu glumci već 'stvarni' ljudi. Snimale su ih skrivene kamere u zračnoj luci Heathrow te su morali kasnije pristati da bi bili uključeni u film.

