Alan Hamel koristio je knjige i intervjue svoje supruge Suzanne Somers kako bi umjetna inteligencija oživjela njezin glas i osobnost
Stvorio je AI verziju pokojne supruge: 'Kad je gledam, ne znam koja je prava Suzanne'
Alan Hamel (89), suprug pokojne glumice Suzanne Somers, otkrio je da je umjetna inteligencija stvorila digitalnu verziju njegove supruge koja izgleda i zvuči gotovo identično stvarnoj Suzanne.
- Kad pogledate gotovu verziju pored prave Suzanne, ne možete reći razliku. To je nevjerojatno. Iako znam svaku crtu njezina lica, ne mogu reći koja je prava, a koja umjetna - rekao je za People.
Hamel, koji je sa Suzanne bio u braku više od 50 godina, godinama je radio na projektu nazvanom 'Suzanne AI Twin' u suradnji s tvrtkama Realbotix Corp i Hollo.AI. Početkom godine javnosti je prvi put pokazao AI verziju svoje supruge, a sad kaže da je digitalni klon gotovo savršen.
- Kad sam je čuo kako govori, kao da je opet bila tu - rekao je Hamel.
Može razgovarati, odgovarati na pitanja i prisjećati se njihovih zajedničkih trenutaka.
- Postavio sam joj nekoliko pitanja i odgovarala je kao ona. Bilo je to zadivljujuće. Ne mogu reći koja je prava, a koja je umjetna - rekao je Hamel.
Kako bi AI što bolje oponašala njegovu suprugu, koristio je 27 njezinih knjiga i stotine intervjua.
- Cilj je da može odgovoriti na svako pitanje, jer će svi odgovori biti u njoj - objasnio je Hamel.
Somers je preminula u listopadu 2023., dan prije svog 77. rođendana, nakon višegodišnje borbe s rakom dojke koji se proširio na mozak.
- Suzanne je preminula mirno, kod kuće, okružena obitelji - potvrdio je tad njezin publicist R. Couri Hay.
Unatoč velikoj ljubavi prema pokojnoj supruzi, Hamel je tijekom ljeta viđen s glumicom Joannom Cassidy, kolegicom Suzanne Somers iz serije 'Hollywood Wives'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+