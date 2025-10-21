Alan Hamel (89), suprug pokojne glumice Suzanne Somers, otkrio je da je umjetna inteligencija stvorila digitalnu verziju njegove supruge koja izgleda i zvuči gotovo identično stvarnoj Suzanne.

- Kad pogledate gotovu verziju pored prave Suzanne, ne možete reći razliku. To je nevjerojatno. Iako znam svaku crtu njezina lica, ne mogu reći koja je prava, a koja umjetna - rekao je za People.

Hamel, koji je sa Suzanne bio u braku više od 50 godina, godinama je radio na projektu nazvanom 'Suzanne AI Twin' u suradnji s tvrtkama Realbotix Corp i Hollo.AI. Početkom godine javnosti je prvi put pokazao AI verziju svoje supruge, a sad kaže da je digitalni klon gotovo savršen.

- Kad sam je čuo kako govori, kao da je opet bila tu - rekao je Hamel.

Foto: JURI

Može razgovarati, odgovarati na pitanja i prisjećati se njihovih zajedničkih trenutaka.

- Postavio sam joj nekoliko pitanja i odgovarala je kao ona. Bilo je to zadivljujuće. Ne mogu reći koja je prava, a koja je umjetna - rekao je Hamel.

Kako bi AI što bolje oponašala njegovu suprugu, koristio je 27 njezinih knjiga i stotine intervjua.

- Cilj je da može odgovoriti na svako pitanje, jer će svi odgovori biti u njoj - objasnio je Hamel.

Somers je preminula u listopadu 2023., dan prije svog 77. rođendana, nakon višegodišnje borbe s rakom dojke koji se proširio na mozak.

- Suzanne je preminula mirno, kod kuće, okružena obitelji - potvrdio je tad njezin publicist R. Couri Hay.

Foto: Profimedia

Unatoč velikoj ljubavi prema pokojnoj supruzi, Hamel je tijekom ljeta viđen s glumicom Joannom Cassidy, kolegicom Suzanne Somers iz serije 'Hollywood Wives'.