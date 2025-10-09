Taylor Swift ponovno na udaru kritika! 'Sigurno je koristila AI!'

Taylor Swift ponovno se našla na meti kritika brojnih obožavatelja. Naime, pjevačica je nedavno objavila svoj novi album 'The Life of a Showgirl', no ono što se otkrilo potpuno je neočekivano. Navodno se Taylor u albumu poslužila umjetnom inteligencijom, a posebnu pažnju provukli su promotivni vizuali. Zbog toga je nastala prava rasprava među fanovima, a jedna Tiktokerica uputila je na neke od nelogičnosti.

#ai #tloas ♬ original sound - gooj @goojiepooj Edit: to find the videos search “orange door” plus any of the cities names like Berlin, Paris, or Chicago. “Orange door Santa Monica” is the most obviously ai. these promo videos have been set to private since I made this. How to spot AI in videos 🧐 #taylorswift

- Pogledajte oblik ovog prozora gore i vidite kako se ne podudara sa svjetlom koje ulazi... Oblik svjetla na podu je potpuno nedosljedan s oblikom prozora - napisala je TikTokerica, dok su fanovi u komentarima izrazili sumnju u AI.

'Prilično sam sigurna da je cijeli njezin album napisan uz pomoć umjetne inteligencije', 'Ovdje snimatelj. To je 1000% umjetna inteligencija', 'Koristila je umjetnu inteligenciju za SVE', To je 100% umjetna inteligencija. Još jedna ključna karakteristika je da postoje rezovi svakih 6 sekundi i da je kamera statična osim jednostavnog zumiranja.', 'Očito je bila riječ o umjetnoj inteligenciji i bila sam pomalo zapanjena što je to tako očito učinila', pisali su.

Inače, ideja cijele promocije bila potraga za blagom, pri čemu su fanovi trebali pronaći 12 skrivenih vrata u sveukupno toliko gradova, a svaka su imala QR kod kojim su ulazili u videoisječke, zbog čega su obožavatelji upozorili na nelogičnosti. Također, u isječku snimljenom u Barceloni prikazna je i teretana unutar nebodera, pri čemu su utezi i ručke sprava bili potpuno iskrivljeni i neusklađeni. Isto tako, oni koji su se bolje zagledali primijetili su i traku za trčanje koja je imala prilično neobične tipke, uključujući i jednu s oznakom 'MOP', kao i natpis 'Honey' na kući za ptice sa slovima u različitim fontovima.

Podsjetimo, nedavno se našla i na udaru kritika zbog nove pjesme. Ipak, ranije je njezin zaručnik Travis Kelce pojasnio što on misli o tom hitu o njegovoj muškosti. Inače, novi album objavila je početkom listopada, kada je obarala Spotifyjeve rekorde.

