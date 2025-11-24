Sukobi i tenzije u MasterChefu: Svi se okreću jedni protiv drugih

Atmosfera će se večeras u MasterChefu dodatno zaoštriti jer će kandidati odmah po završetku timskog izazova morati donijeti jednu od najtežih odluka dosad – nominirati nekoga za stres test, no ovoga puta bez prethodnog dogovora. Na inicijativu žirija, chef Mario će kandidatima iz plavog tima donijeti papire i olovke kako bi na licu mjesta upisali imena dvoje kolega za koje smatraju da bi trebali u stresnu borbu za ostanak.

- Drago mi je što je to tako, jer sada nema dogovaranja i nema diplomacije - zaključit će Mark, vidno zadovoljan ovim načinom odlučivanja.

Foto: Nova Tv

Vjekoslav, koji je preuzeo odgovornost vođe tima, naći će se pod povećalom kolega, ali i sam će jasno izraziti sumnje.

- Pokušavam se sjetiti tko je što radio. Tko je bio zadužen za treće jelo koje nije bilo dovršeno - izgovorit će dok bude popunjavao svoj listić.

Endrina, koja će nominacije sa svojim timom gledati s galerije, će pak podsjetiti na činjenicu da je vođa tima preuzeo odgovornost: „Vjeko je sam dignuo ruku da je spreman biti vođa i trebao je to ispuniti.“

Napetost će rasti kako budu pristizale nominacije. Vjeko će na svoj popis staviti Renatu i Antoniju, a Mark će, bez okolišanja, označiti Vjekoslava i Renatu, jasno iznijevši razloge: „Renata je stvarala teški psihički teret meni i svim kuharima sa svojim vikanjem.“

Foto: Nova Tv

Nakon što se svi listići zbroje, pokazat će se da će svi iz tima, osim Krunoslava, koji ima imunitet, morati u stres test. Među onima koji će se suočiti sa stres testom bit će i Damjan, iako je u izazovu radio svega 15 minuta. Odluka o njegovoj nominaciji posebno će iznenaditi žiri, ali i natjecatelje. „Mislim da Renata previše štiti Vjeku“, komentirat će Jurica, referirajući se na njezinu odluku da umjesto Vjekoslava nominira Damjana.

Kako će se snaći oni koji su pod najvećim pritiskom i tko će imati dovoljno koncentracije i vještine da se izvuče, postat će jasno tek nakon kuhanja koje nitko neće moći gledati ravnodušno. Jer, kako će reći sam Vjekoslav: „Nitko nikada nije siguran. Čak i Tonka koja je favorit i njoj se može dogoditi kiks.“

Što će kandidati kuhati u stres testu, ne propustite pogledati u novoj epizodi omiljenog TV showa MasterChef.