Sunčani Fest stiže u Zagreb: Akustični showcase u Vintageu najavljuje novo izdanje festivala

Humanitarni festival iz Kutine 27. svibnja prvi se put predstavlja zagrebačkoj publici programom koji spaja panel, akustične nastupe i službenu najavu novog festivalskog izdanja. Nakon zagrebačkog showcasea, Sunčani Fest 2026 početkom rujna vraća se u svoj matični grad – Kutinu.

Sunčani Fest 2026, humanitarni festival koji organizira Udruga Sunčani put, 27. svibnja dolazi u Vintage Industrial Bar, gdje će se održati posebna showcase večer zamišljena kao presjek dosadašnjih festivalskih izdanja i zajednice koja se oko festivala okupila tijekom posljednje dvije godine. Program će spojiti panel, akustične nastupe i službenu najavu novog festivalskog izdanja koje će se održati u Kutini u rujnu.

Festival je u kratkom vremenu od lokalne inicijative prerastao u manifestaciju s prepoznatljivim glazbenim i humanitarnim identitetom. Pokrenut je 2024. godine nakon dugogodišnje borbe Mihaela Fertelmeša, mladića iz Kutine, s rijetkim sarkomom. Nakon Mihaelove smrti 2025. godine, festival je nastavio rasti kroz misiju Udruge Sunčani put, koja pruža podršku oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima.

“Festival je nastao iz osobne tragedije i izrastao u nešto što više ne pripada samo nama”, rekao je Marko Fertelmeš, otac Mihaela Fertelmeša i jedan od organizatora festivala. “Zagreb je za nas korak koji u početku nismo planirali. Shvatili smo da, ako želimo da Sunčani fond stvarno raste i pomaže većem broju ljudi, ne možemo ostati samo u Kutini.”

Program počinje u 18 sati panelom “Iz boli u smisao”, u kojem sudjeluju Tina Biloglav, Slaven Škrobot, Domagoj Jakopović Ribafish i Marko Fertelmeš, dok razgovor moderira Petra Težak. Većina sudionika već je bila dio programa “Sunčane priče” na prijašnjim izdanjima festivala.

“Paneli, odnosno ‘Sunčane priče’, nalaze se u srcu cijelog festivala”, dodaje Fertelmeš. “Sunčani Fest nikada nije bio samo glazbeni događaj. To je projekt koji pokazuje kako iz osobne boli može nastati nešto što ima smisla i vrijednost za druge.”

Koncertni dio programa počinje u 20 sati. Kandžija će izvesti poseban akustični set, Podočnjaci dolaze u akustičnoj verziji drukčijoj od one planirane za rujanski festival, dok Soba9 i Krankšvester pripremaju skraćene nastupe. Svi izvođači već su nastupali na Sunčanom Festu te su potvrđeni i za novo izdanje festivala u Kutini.

Ulaz na panel je besplatan, dok ulaznice za koncertni dio iznose 20 eura u pretprodaji i 25 eura na dan događanja. Sav prihod od ulaznica usmjerava se u Sunčani fond, kroz koji udruga izravno pomaže oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima.

Sarkomi su rijetki maligni tumori koji se često otkrivaju u kasnijim fazama bolesti, a njihovo liječenje, posebno kod djece i mladih, može biti dugotrajno i financijski iznimno zahtjevno za obitelji. Kako poručuju organizatori, showcase u Vintage Industrial Bar

prilika je da zagrebačka publika upozna ljude, priče i atmosferu festivala prije nego što se Sunčani Fest 2026 početkom rujna vrati u Kutinu.