Sunčani Fest stiže u Zagreb: Akustični showcase u Vintageu najavljuje novo izdanje festivala

Sunčani Fest 2026, humanitarni festival koji organizira Udruga Sunčani put, 27. svibnja dolazi u Vintage Industrial Bar, gdje će se održati posebna showcase večer zamišljena kao presjek dosadašnjih festivala

Humanitarni festival iz Kutine 27. svibnja prvi se put predstavlja zagrebačkoj publici programom koji spaja panel, akustične nastupe i službenu najavu novog festivalskog izdanja. Nakon zagrebačkog showcasea, Sunčani Fest 2026 početkom rujna vraća se u svoj matični grad – Kutinu.

Sunčani Fest 2026, humanitarni festival koji organizira Udruga Sunčani put, 27. svibnja dolazi u Vintage Industrial Bar, gdje će se održati posebna showcase večer zamišljena kao presjek dosadašnjih festivalskih izdanja i zajednice koja se oko festivala okupila tijekom posljednje dvije godine. Program će spojiti panel, akustične nastupe i službenu najavu novog festivalskog izdanja koje će se održati u Kutini u rujnu.

Festival je u kratkom vremenu od lokalne inicijative prerastao u manifestaciju s prepoznatljivim glazbenim i humanitarnim identitetom. Pokrenut je 2024. godine nakon dugogodišnje borbe Mihaela Fertelmeša, mladića iz Kutine, s rijetkim sarkomom. Nakon Mihaelove smrti 2025. godine, festival je nastavio rasti kroz misiju Udruge Sunčani put, koja pruža podršku oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima.

“Festival je nastao iz osobne tragedije i izrastao u nešto što više ne pripada samo nama”, rekao je Marko Fertelmeš, otac Mihaela Fertelmeša i jedan od organizatora festivala. “Zagreb je za nas korak koji u početku nismo planirali. Shvatili smo da, ako želimo da Sunčani fond stvarno raste i pomaže većem broju ljudi, ne možemo ostati samo u Kutini.”

Program počinje u 18 sati panelom “Iz boli u smisao”, u kojem sudjeluju Tina Biloglav, Slaven Škrobot, Domagoj Jakopović Ribafish i Marko Fertelmeš, dok razgovor moderira Petra Težak. Većina sudionika već je bila dio programa “Sunčane priče” na prijašnjim izdanjima festivala.

“Paneli, odnosno ‘Sunčane priče’, nalaze se u srcu cijelog festivala”, dodaje Fertelmeš. “Sunčani Fest nikada nije bio samo glazbeni događaj. To je projekt koji pokazuje kako iz osobne boli može nastati nešto što ima smisla i vrijednost za druge.”

Koncertni dio programa počinje u 20 sati. Kandžija će izvesti poseban akustični set, Podočnjaci dolaze u akustičnoj verziji drukčijoj od one planirane za rujanski festival, dok Soba9 i Krankšvester pripremaju skraćene nastupe. Svi izvođači već su nastupali na Sunčanom Festu te su potvrđeni i za novo izdanje festivala u Kutini.

Ulaz na panel je besplatan, dok ulaznice za koncertni dio iznose 20 eura u pretprodaji i 25 eura na dan događanja. Sav prihod od ulaznica usmjerava se u Sunčani fond, kroz koji udruga izravno pomaže oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima.

Sarkomi su rijetki maligni tumori koji se često otkrivaju u kasnijim fazama bolesti, a njihovo liječenje, posebno kod djece i mladih, može biti dugotrajno i financijski iznimno zahtjevno za obitelji. Kako poručuju organizatori, showcase u Vintage Industrial Bar

prilika je da zagrebačka publika upozna ljude, priče i atmosferu festivala prije nego što se Sunčani Fest 2026 početkom rujna vrati u Kutinu.

