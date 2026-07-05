Supergrupa BEAT svira albume King Crimsona, premijerno u Hrvatskoj ovoga utorka

Bivši članovi benda King Crimson, Andrew Belew i Tony Levin, uz potporu gitarista Steve Vaija i bubnjara Toola Dannyja Careyja s projektom BEAT oživjet će tri kultna albuma 80-ih King Crimsona na zagrebačkom stadionu Šalata u utorak 7. srpnja 2026.

Albumi “Discipline”, “Beat” i “Three Of A Perfect Pair” dobit će jedinstvenu izvedbu u režiji glazbenih velikana. BEAT kroz njihovu kreativnu interpretaciju donosi izvedbu sada već legendarnih izdanja King Crimsona iz 80-ih te benda koji je utjecao na stvaranje progresivnog rocka.

Po prvi put BEAT dolazi u Europu, a velika turneja je u tijeku. Počela je u UK-u s unaprijed rasprodanim nastupima, a nastavila se u Francuskoj, Njemačkoj, Češkoj, Austriji, Švicarskoj, Belgiji i Španjolskoj. Slijedi serija nastupa po Italiji, nakon čega dolaze u Hrvatsku na jedini nastup u našim krajevima. Nakon toga slijede Bugarska, Turska, Rumunjska i zemlje Skandinavije.

Mediji hvale dosadašnje nastupe ritmičnu kompleksnost, osjećaj jedinstvene izvedbe te nastup koji uz strukturu i donosi i improvizaciju. Album “BEAT LIVE” snimljen na nastupu u Los Angelesu Fireworks Magazine naziva “očaravajućim masterclassom u glazbenoj vrsnosti”, a Classic Rock Germany kaže da “bezvremenska glazba niti nakon 40 godina nije izgubila moć”.

BEAT čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih, gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey. King Crimson je kroz glazbu koja spaja stariji i moderniji zvuk utjecao na brojne žanrove. Uz elemente klasične, jazz, folk, heavy metal, blues ili eksperimentalne glazbe, bend je od osnivanja 1968. inspirirao rani pokret progresivnog rocka 70-ih, te zaslužio kultni status. Uz jedinog stalnog člana Roberta Frippa, povremeni prekidi djelovanja donijeli su nove postave, a pjevač i gitarist Adrian Belew, te basist Tony Levin pridružili su se bendu na tri izdanja. King Crimson 1981. objavljuju album “Discipline” koji postavlja temelje post progresivnog rocka, slijedi hvaljeni “Beat” iz 1982., a “Three Of A Perfect Pair” iz 1984. zadnji je na kojem sudjeluju Belew i Levin.

Kao supergrupa koja oživljava izdanja King Crimsona iz 80-ih, BEAT donosi jedinstveno iskustvo u impresivnoj postavi glazbenika. S velikim naglaskom na muziciranje, bez ikakvih scenskih efekata i velike produkcije

Ulaznice za sjedenje i stajanje pronađite u sustavu Core Event.