Jovanotti 'zapalio' Arenu u Puli, posjetitelji su tri sata besplatno uživali u konzumaciji pića

Jovanotti je u petak navečer napravio pravi spektakl u pulskoj Areni, a posjetitelji su uz nezaboravan nastup ove talijanske zvijezde uživali u besplatnoj konzumaciji pića čak tri sata. Naime, zbog problema sa internetskom vezom na čak tri šanka gdje se prodaje piće, publici se ono djelilo besplatno tri sata.

Foto: Sasa Miljevic

Organizatori tvrde da su se našli pred jednostavnim izborom - čekati da se sustav proradi ili publici omogućiti da dođe do osvježenja bez plaćanja. Vlasnik agencije koja je organizirala koncert, Marijan Quaranta, potvrdio je da je problem nastao zbog internetske veze te da je prvo mislio dijeliti samo vodu i pivo, no ubrzo je odlučio kako će sve besplatno dijeliti dok se internetska veza ne uspostavi, prenosi Rijeka danas.

- Prvo sam rekao voda i piva, a onda – dijeli sve - rekao je Quaranta objašnjavajući kako nisu mogli ostaviti 8 tisuća ljudi na vrućini bez osvježenja.

Koliko je pića podijeljeno i koliki će biti ukupni trošak, organizator zasada ne zna, no nada se kako će dio štete pokriti osiguranje, ali o tome će više znati početkom tjedna.

Foto: Sasa Miljevic

Unatoč svemu, koncert je prema reakcijama publike, organizatora i samoga izvođača prošao odlično, a publika je pjevala i plesala uz njegovu prepoznatljivu kombinaciju popa, funka, hip-hopa i elektronike. Jovanotti je u Pulu stigao u sklopu turneje na kojoj predstavlja novi studijski album, a koncert je okupio tisuće obožavatelja iz Hrvatske, Italije i regije. Besplatno piće i sjajna atmosfera koncerta sigurno će svim posjetiteljima ostati u sjećanju kao priča koja se ne događa tako često na koncertima.