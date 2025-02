Supersonic Trio za 24sata: Na Doru smo se prijavili impulzivno jer želimo pokazati tko smo...

Supersonic Trio je bend koji je nedavno zakoračio na glazbenu scenu, a već privlači pažnju svojom energijom i originalnim zvukom. Čine ga Luka Banić, Mario Huljev i Leo Anđelković, a jedan od njihovih prvih velikih koraka je nastup na Dori 2025. S frontmenom Mariom Huljev razgovarali smo o njihovom putu, inspiraciji i očekivanjima.

1. Ovo je vaš prvi nastup na Dori. Zašto ste se odlučili prijaviti na natjecanje i što za vas znači ova prilika?

Ovo nam je prvi nastup na Dori, ali i prvi put da se kao Supersonic Trio predstavljamo uživo pred publikom. Iako svaki od nas trojice ima iza sebe puno gaža, dosad nismo imali priliku nastupati u ovom sastavu, tako da je za nas Dora zapravo početak jednog novog poglavlja. To nas dodatno motivira da damo sve od sebe i ostavimo što snažniji dojam – kako na domaću publiku, tako i na one koji nas možda tek prvi put čuju. Ovo je trenutak kad možemo pokazati tko smo, što radimo i kakvu energiju donosimo na scenu. Naša je želja da publika osjeti iskrenost i strast u našoj glazbi, i da kroz ovaj nastup Supersonic Trio dobije svoje mjesto, ne samo u Hrvatskoj, nego i van granica. Prijava na Doru je bila spontana i impulzivna odluka, koju smo donijeli s onim poznatim stavom ‘ako prođe, prođe’ - i doista je prošlo!

Foto: Doringo Photography

2. Možete li nam otkriti nešto više o pjesmi kojom ćete se predstaviti? Tko su autori, i što publika može očekivati od vašeg nastupa?

Predstavljamo se s pjesmom “Animal”, koju smo stvarali zajedno kao tim. Glazbu je napisao Luka Banić, Leo Anđelković je dodao svoj touch s jednim novim dijelom, a ja sam odgovoran za tekst i vokalne melodije. Pjesma je nastala nekoliko godina unazad, čekajući da se povežemo i zajednički joj damo oblik, a kad smo to napravili, osjećali smo da je to upravo ono što želimo predstaviti svijetu.

“Animal” govori o oslobađanju iz okova – o tome kako čovjek može izvući iz grča vlastite kontrole i robovanja tehnologiji kroz vlastiti animalni instinkt. Pjesma je direktna, snažna, i govori o tome kako se snalaziti u životu bez previše intelektualnog razmišljanja ili nepotrebnih filozofija, već jednostavno slijedeći svoje unutarnje osjećaje i instinkte.

Što publika može očekivati od našeg nastupa? Iskrenu energiju i snažnu izvedbu. Ovo će biti nastup u kojem ćemo doista prenijeti energiju pjesme i omogućiti publici da osjeti našu strast i povezanost s glazbom. Bit će to nastup koji donosi hrabrost, strast i energiju, a želja nam je da ljudi osjete tu istu energiju kao što mi osjećamo dok izvodimo pjesmu.

3. Planirate li scenski nastup koji će dodatno naglasiti vašu pjesmu?

Apsolutno, planiramo nastup koji će dodatno naglasiti energiju i poruku pjesme “Animal”. Naša glazba nosi snažnu emociju i priču, a vizualna prezentacija je ključna za to da publici prenesemo cijeli doživljaj. Nastojat ćemo stvoriti atmosferu koja prati dinamiku pjesme – od sirovosti i instinkta do oslobađanja, baš onako kako pjesma govori. Želimo da naš nastup bude moćan i pamtljiv, ali i autentičan, jer vjerujemo da ljudi osjećaju kad je nešto iskreno. Scenski nastup nije o velikim trikovima ili pretjeranoj dramatizaciji – bitno nam je da sve što radimo ima smisla i pojačava ono što pjesma govori. Dakle, očekujte energiju, emociju i izvedbu koja dolazi iz srca.

4. Kakve reakcije očekujete od publike na Dori? Smatrate li da vaša pjesma ima potencijal za Eurosong?

Najviše se nadamo da će publika osjetiti našu energiju i povezati se s onim što “Animal” nosi. Pjesma je sirova, iskrena i govori o oslobađanju, i vjerujemo da će ljudi to prepoznati – bilo kroz tekst, ritam ili samu izvedbu. Nama je najvažnije da damo sve od sebe i da ljudi osjete koliko uživamo u tome što radimo. Što se Eurosonga tiče, tko zna? Vjerujemo da “Animal” ima ono nešto – snažan karakter, modernu energiju i poruku koja može odjeknuti i van Hrvatske. Ali iskreno, ne razbijamo glavu s time. Mi smo totalno fokusirani na sadašnji trenutak, na Doru, i na to da tamo damo svoj osobni maksimum.

Ako kliknemo s publikom, to je to – sve ostalo je samo šlag na torti. Nama je najvažnije da uživamo u nastupu i da to uživanje prenesemo na publiku. Ako se to dogodi, onda smo već pobijedili, bez obzira na rezultat.

Foto: Doringo Photography

5. S obzirom na to da ste relativno novi na sceni, smatrate li Doru odskočnom daskom za svoju karijeru ili više kao priliku da se zabavite i predstavite publici?

Iskreno, Dora je za nas i jedno i drugo. S jedne strane, svjesni smo da je ovo velika prilika da se predstavimo publici i pokažemo tko smo kao Supersonic Trio, budući da smo kao bend relativno novi na sceni. S druge strane, doživljavamo je i kao priliku da uživamo u trenutku, zabavimo se i podijelimo svoju glazbu s ljudima na jedan poseban način. Ovo je naš prvi nastup uživo u ovom sastavu, a gdje bolje nego razvaliti na pozornici kao što je Dora? Ovo je prilika koja ne dolazi svaki dan, i planiramo ju iskoristiti do maksimuma – zabavit ćemo se kao nikad dosad i ispucati svu eksplozivnu energiju koju smo skupljali sve ove godine dok smo zajedno stvarali. Naravno, imamo ozbiljne ciljeve i želimo iz ovog iskustva izvući maksimum. Za nas je Dora početak jedne uzbudljive priče, i nadamo se da će nas publika prepoznati i podržati u našem daljnjem putovanju.

5. Kako je nastao Supersonic Trio, što vas je spojilo?

Luka Banić i ja (Mario Huljev) upoznali smo se 2017. godine u Katranu, i to u jednoj prilično neobičnoj situaciji. Te večeri, kao da smo odmah kliknuli – završili smo kod Luke doma, gdje smo prvo preslušavali njegove instrumentalne stvari. Bez puno razmišljanja, počeli smo improvizirati vokalne melodije na njegove trake, kao da nam je to najprirodnija stvar na svijetu. Sve se dogodilo spontano, bez puno filozofiranja – jednostavno smo osjetili neku povezanost.

Godinu dana kasnije, Luka upoznaje Lea Anđelkovića, koji je na sličan način odmah 'kliknuo' s nama. Leo je unio svoju energiju u priču, i već 2018. godine kod Trulog u studiju na Zvezdi snimili smo prvu pjesmu, Meltdown, koja će se naći na našem nadolazećem prvom albumu.

Ono što nas je spojilo i što nas drži zajedno je zajednička strast prema istraživanju glazbe i širenju horizonta. Svaki od nas ima svoj specifičan senzibilitet i glazbeni pristup, ali tu gdje se razlikujemo, istovremeno se savršeno nadopunjujemo.

5. Kad biste morali opisati Supersonic Trio u tri riječi, koje bi to bile?

Bile bi 'Nešto Skroz Drugačije'.

6. Tko su vaši glazbeni uzori i koliko su oni utjecali na stvaranje vaše glazbe?

Naš popis glazbenih uzora stvarno je poduži, jer smo odrasli okruženi raznim stilovima i izvođačima koji su ostavili trag na nama. Tu su legende poput Little Richarda, Elvisa, Beatlesa i Stonesa, pa sve do hard rock scene 70-ih. Ogroman utjecaj na nas imala je i pop scena 80-ih – Bowie, Peter Gabriel, Prince – pa funk ikone poput Jamesa Browna, Sly & The Family Stone i Parliament Funkadelic. Ne možemo zaboraviti ni bendove kao što su U2, Simple Minds i The Police.

Slušali smo sve i svašta, od klasika do suvremenih izvođača, i mislim da je upravo ta raznolikost oblikovala naš glazbeni izričaj. Naravno neke žanrove nismo nikada previše konzumirali, ali sve što ima dobar groove, emociju ili poruku – definitivno je našlo svoje mjesto u našim inspiracijama.

Foto: Doringo Photography

7. Postoji li neka posebna priča ili anegdota koja vas veže uz pripremu za Doru ili vaše glazbeno putovanje do sada?

Snimanje spota za “Animal” stvarno je bilo iskustvo koje ćemo pamtiti. Redatelj Dinko Čvorić Doringo napravio je čudo u rekordnom vremenu. Čovjek je uspio prenijeti svu energiju i poruku pjesme u vizual koji te pogodi ravno u glavu. Samo snimanje spota je priča za sebe. Svi smo bili doslovno stegnuti lancima, i moram priznati, nije bilo baš lagano. Fizički naporno, ali lanci nisu bili samo rekvizit – predstavljali su sve ono što nas u životu koči, sve te unutarnje barijere. Kad smo završili spot, bilo je kao da smo skinuli te lance ne samo iz spota, nego i iz vlastitih glava.

8. Koji su vam dugoročni planovi nakon Dore? Radite li na novom materijalu, albumu ili možda planirate turneju?

Nakon Dore planiramo nastaviti punom parom! Već sada imamo spreman prvi album, koji smo snimali na način da svaka pjesma ima svoje mjesto i priču, ali zajedno tvore jednu zaokruženu cjelinu. Pripadamo 'staroj školi' glazbenika, gdje su pjesme međusobno privezane i idu jedna s drugom – svaka pjesma je povezana i ima svoj razlog zašto je tu.

Što se tiče novog materijala, uvijek smo u kreativnom procesu. Iako je prvi album gotov, već sada razmišljamo o novim idejama i smjerovima koje bismo mogli istražiti. Dugoročno, želimo nastaviti stvarati, svirati i povezivati se s publikom kroz glazbu. Definitivno planiramo više live svirki i gaža – želimo našu priču podijeliti s ljudima, i na domaćem terenu, ali i šire.

Foto: Doringo Photography