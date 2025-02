Marin Jurić Čivro nam otkrio: Dečak i ja komentirali smo Baby Lasagnu i dobili ideju za Doru!

Glazbenik Marin Jurić Čivro (29), kojeg je publika upoznala kroz emisiju "The Voice Hrvatska" 2015. godine, stiže na Doru. Predstavit će se pjesmom "Gorjelo je" autora Ivana Dečaka, kojom vjeruje da će pronaći put do srca gledatelja.

- Do suradnje s Dečakom krenulo je susretom na rođendanu zajedničkog prijatelja. Komentirali smo našeg Baby Lasagnu i došli do ideje da mi Ivan napiše pjesmu. Tako se i sve razvilo kasnije, pjesma me je na prvu osvojila i refren mi je zvonio u glavi nakon prvog slušanja cijeli dan - prisjeća se Virovitičanin.

Iako nije previše sudjelovao na aranžmanu, ističe da mu pjesma savršeno leži. "Osjetio sam moment da pjesmi treba moj glas. Emocija stoji, to prirodno dođe", dodaje Jurić Čivro.

Dok neki izvođači pripremaju raskošne scenske nastupe, Marin će ostati vjeran svom prepoznatljivom stilu.

- Jednostavnost. Malo ćemo se pristojnije obući i zdravo se zabaviti skupa s ljudima koji prate i navijaju - kaže s osmijehom.

Foto: IVC

Iako mu iskustvo iz "The Voicea" pomaže u interpretaciji i povezivanju s publikom, vjeruje da pjesma sama po sebi nosi snažnu energiju.

- Sa samim tekstom se lako poistovjetiti, plesna je i plitka. Idem do maksimuma što se tiče izvedbe i mislim da će to biti dovoljno! - ističe glazbenik.

Finalna večer 60. Festivala zabavne glazbe Split 2020. | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Iako je glazba njegova strast, Marin već godinu dana radi kao pozornički radnik u Kazalištu Virovitica. Često putuje, a kazališni rad doživljava kao umjetnost i kulturu koja ga dodatno inspirira.

- Posao mi je zakon, ekipa je vrh - dodaje.

Unatoč obavezama, uspijeva pronaći ravnotežu između posla, glazbe i privatnog života.

- Sve je stvar dogovora. Trudim se ne izostajati s posla i u slobodno vrijeme raditi na glazbi i osmišljavati svoje daljnje planove - kaže Jurić Čivro, kojemu veliku podršku pruža i njegova djevojka Dalija.

- Bez bilo kakve podrške u tom pogledu mislim da odnos nije zdrav. Sretna je zbog mene i tu je za mene što god treba - dodaje.

Što nakon Dore, pitamo ga.

- Iznenađenja su u izgradnji. Neki maleni albumčić krajem godine ili početkom sljedeće. Koncerti, kreiranje i uživanje uz glazbu i s glazbom - najavljuje.

Za kraj, Marin se zahvaljuje svima koji ga podržavaju: "Držite mi fige, i ujedno hvala vam svima na prekrasnoj podršci!"