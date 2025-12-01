Supertalent se bliži kraju, na redu je polufinale: Zlatni smo, ali i dalje spremni boriti se...

Nevjerojatnih 20 polufinalista uskoro će nastaviti borbu za prestižnu titulu "Supertalenta". Polufinale, tako, samo što nije počelo. Prvu od dvije polufinalne epizode gledat ćemo već u nedjelju. Finale je 21. prosinca. A već u nedjelju ćemo među polufinalistima vidjeti i nekoliko onih koji su osvojili Zlatni gumb.

Podsjetimo, Zlatni gumb je dobio Nicolas Ypil (29) s Filipina koji živi u Puli. Žiri i publiku osvojio je izvedbom pjesme "Lutka", a zvuk glasa, izričaj i iskrenost bili su dovoljni da dobije Zlatni gumb.

- Odrastanje s dvije starije sestre i mlađim bratom bilo je jako zabavno. Svi smo dijelili istu strast - glazbu. Voljeli smo skupljati tekstove pjesama iz songbookova i pjevati karaoke uz sing-along kazete - otkrio je o svom životu Nicolas i dodao da mu obitelj jako fali. Zlatni gumb stisnula mu je Martina Tomčić.

Obiteljska bajka

Duo Turkeev & Kids - mama Julia, tata Dmytro i njihova djeca, kćeri Renata i Lilya, izveli su zračnu akrobaciju koja je bila istovremeno snažna i nježna, gotovo poput kratkog filma o obitelji, povjerenju i ljubavi. Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja Šuput nije mogla sakriti suze te je stisnula Zlatni gumb.

- Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Kao da plivamo s njima, ne gledamo to kao posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život - rekli su roditelji prije nastupa.

Bella ciao na drugačiji način

Žiri je nastupom oduševio i violinist Svebor Mihael Jelić (27). Odsvirao je popularnu pjesmu "Bella Ciao" na jedan potpuno novi način, kombinirajući više instrumenata i tehnika.

Fabijan Pavao Medvešek mu je rekao: "Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan Zlatni gumb", nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu. Svebor mu je odgovorio: "Jako sam sretan, nisam se nadao zlatnom gumbu ni u ludilu. Od desete godine gledam Supertalent, ali ovo je drugačije, biti tu", rekao je.

Nagrada voditelja

Ivona Dragičević (26) iz Zagreba sjela je na stolac i počela crtati - objema rukama i nogama. U završnici je spojila sve papire u jednu cjelinu, a na crtežu se pojavio portret voditelja Frane Ridjana. Oduševljeni voditelji Igor i Frano dotrčali su na pozornicu i skromnu Ivonu iznenadili Zlatnim gumbom. "Još se sva tresem", priznala je tad Ivona.

Gumb za super mamu

Davor Bilman dao je Zlatni gumb šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece, koja je svoj nastup posvetila upravo njima. "S 21 godinom postala sam majka i udala se. Osjetila sam poziv iz duše da se prijavim na 'Supertalent' i da je ovo pravi trenutak", otkrila je Snežana.

Prvih deset polufinalista su Anica Perić, Duo Lyrica, Elvedin Hegić, Ivona Dragičević, Marija Floka, Mario Šušinjak, Patrizio Rotto. Roko Kolarić, Snežana Ljubojević i Svebor Mihael Jelić.