Ne žalim ni za čim. Voljeli smo se toliko jako i govorili to jedno drugome 500 puta svaki dan. Konstantno. Znam koliko me volio do posljednjeg trenutka i on je znao to isto. Jako sam zahvalna na tome, napisala je Kelly Rizzo

Kelly Rizzo (42) je na Instagramu objavila emotivnu ispovijest i tako se oprostila od supruga glumca i komičara Boba Sageta. - Moj divni muž. Nakon dugo razmišljanja ovog tjedna pokušavam, zaista se trudim, ne misliti da mi je ukradeno vrijeme s njim. Umjesto toga počinjem razmišljati - koliko imam sreće da sam bila udana za najnevjerojatnijeg čovjeka na svijetu. - započela je Kelly u objavi. - Baš ja sam bila ta koja je posljednjih šest godina dijelila ovu ludu vožnju s njim. Učinili smo jedno drugo najsretnijima ikad i zauvijek si promijenili živote. Ja sam bila ta koja ga je voljela i čuvala. A on je zaslužio svaki komadić te ljubavi. - napisala je Rizzo. Kaže da ne žali ni za čim i da su si svaki dan govorili koliko se vole i da zna koliko ju je volio do posljednjeg trenutka te da mu je zahvalna na tome. - Bob je još toliko toga htio učiniti. Moja će misija biti podijeliti sa svijetom koliko je bio nevjerojatan i pokušati na neki mali način nastaviti širiti njegovu poruku ljubavi i smijeha. Također želim istaknuti koliko mu je Zaklada za istraživanje sklerodermije bila važna. I njegovim curama, uvijek ću vas voljeti svim srcem. Dušo, volim te više od svega, zauvijek. - zaključila je Kelly u svojoj poruci. Glumac i novinarka bili su u braku od 2018. godine, a kada ju je zaprosio rekao je da nije mislio da će se više ikad zaljubiti. - Nisam mislio da ću se opet zaljubiti. Mislio sam da ću samo raditi, uveseljavati ljude i brinuti se za svoju djecu sve do 90. godine - izjavio je Saget. Saget je pokopan na Hollywood Hillsu, a njegova djeca iz serije Puna kuća, Jodie Sweetin, Candace Cameron Bure te Mary-Kate i Ashley Olsen, bila su nazočna, dok su glumci John Stamos i Dave Coulier nosili lijes.