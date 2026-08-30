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SVJETSKI PRVAK

Supruga Filipu Hrgoviću uputila emotivnu poruku: Ponosna sam na tebe. Ovo je samo bonus...

Piše 24sata,
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Supruga Filipu Hrgoviću uputila emotivnu poruku: Ponosna sam na tebe. Ovo je samo bonus...
Foto: Instagram
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Prije izlaska u ring u borbi za titulu svjetskog prvaka teške kategorije IBF-a, Filipu Hrgoviću stigle su mnogobrojne poruke podrške, no jedna je ipak bila važnija od svih

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Prije izlaska u ring u borbi za titulu svjetskog prvaka teške kategorije IBF-a, Filipu Hrgoviću stigle su mnogobrojne poruke podrške, no jedna je ipak bila važnija od svih. Filipova supruga Marinela uputila mu je emotivnu poruku koju je i Hrgović podijelio na storyju svog Instagram profila.

Foto: Instagram/Filip Hrgović

- Ljubavi moja, sretno večeras. Dvadeset godina odricanja, muke i svega onoga što nitko ne vidi iza kamera. Koliko je truda uloženo u tišini... Prava je inspiracija gledati tvoj put i kako unatoč svemu uvijek uspijevaš ići prema naprijed. Rad i upornost se itekako isplate i ako netko zaslužuje svjetsku titulu, onda si to ti. Preponosna sam na tebe dokle si stigao i koje si rezultate već ostvario, a ovo danas je samo bonus. Bog te blagoslovio, volim te - napisala je Marinela. 

Izbor najboljih fotografija 2019., lipanj Vjenčanje boksača Filipa Hrgovića i Marinele Čaja u župi Svih svetih u Sesvetama Vjenčanje boksača Filipa Hrgovića i Marinele Čaja u župi Svih svetih u Sesvetama
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Budući da su oboje iz Sesveta, Filip i Marinela poznaju se 'oduvijek', kako je boksač to sam rekao jednom prigodom. Nakon prijateljstva i šest godina braka, vjenčali su se 1. lipnja 2019. u Sesvetama. Prije dvije godine, postali su roditelji djevojčice. Od početka njihove veze, pa do danas, Marinela je neizostavni navijač u kutu Filipa Hrgovića. 

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