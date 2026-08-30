Supruga Filipu Hrgoviću uputila emotivnu poruku: Ponosna sam na tebe. Ovo je samo bonus...

Prije izlaska u ring u borbi za titulu svjetskog prvaka teške kategorije IBF-a, Filipu Hrgoviću stigle su mnogobrojne poruke podrške, no jedna je ipak bila važnija od svih. Filipova supruga Marinela uputila mu je emotivnu poruku koju je i Hrgović podijelio na storyju svog Instagram profila.

Foto: Instagram/Filip Hrgović

- Ljubavi moja, sretno večeras. Dvadeset godina odricanja, muke i svega onoga što nitko ne vidi iza kamera. Koliko je truda uloženo u tišini... Prava je inspiracija gledati tvoj put i kako unatoč svemu uvijek uspijevaš ići prema naprijed. Rad i upornost se itekako isplate i ako netko zaslužuje svjetsku titulu, onda si to ti. Preponosna sam na tebe dokle si stigao i koje si rezultate već ostvario, a ovo danas je samo bonus. Bog te blagoslovio, volim te - napisala je Marinela.

Budući da su oboje iz Sesveta, Filip i Marinela poznaju se 'oduvijek', kako je boksač to sam rekao jednom prigodom. Nakon prijateljstva i šest godina braka, vjenčali su se 1. lipnja 2019. u Sesvetama. Prije dvije godine, postali su roditelji djevojčice. Od početka njihove veze, pa do danas, Marinela je neizostavni navijač u kutu Filipa Hrgovića.