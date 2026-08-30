Berend uputila javnu ispriku Hrgoviću: Mislila sam da je trom i bahat. Prevarila sam se

Bivša TV voditeljica Mirna Berend na svom je Facebook profilu uputila javnu ispriku Filipu Hrgoviću, nakon što je boksač postao svjetski teškaški prvak po IBF-u



Berend je ispričala kako se kao djevojčica zaljubila u boks, zahvaljujući svom tati, a posebno joj je zabavno bilo što je mogla ostati budna u 'čudna vremena' kada su se mečevi prenosili. U to vrijeme, Mate Parlov je branio titulu prvaka i izgubio meč u poluteškoj kategoriji, piše Mirna.

Zadar: Mirna Berend u povorci brodova pala u more i pokazala guzu | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Nisam tri dana išla u školu. Tugovala sam. I tata mi je opravdao sate. Poslije me život i posao odveo do njega. Kad smo se sastali u njegovom kafiću u Puli, imala sam prvi put u životu tremu - napisala je Mirna i dodala da je njen otac tata već bio preminuo, no da je sigurno 'gore' bio sretan zbog njenog razgovora s Parlovom. Puno desetljeća kasnije pojavio se Filip Hrgović koji ju nimalo nije oduševio.

- Nisam vjerovala u njega. Jednostavno sam mislila da je trom i da nema ono nešto. Bio mi je prespor. Bio mi je prebahat - napisala je Mirna i priznala kako se prevarila, i to jako.

- Nije mi prvi put. Ali je prvi put da se nekom javno ispričavam zbog vlastite zablude i krive procjene i mišljenja. Gledam ponovno snimku i bravooo! Dugo nisam vidjela nekoga tko može takve batine primiti i pobijediti - napisala je Berend.