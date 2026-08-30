Mirna Berend ispričala je kako je uz tatu zavoljela boks te da je imala ogromnu tremu kada je upoznala Matu Parlova. Kada se na sceni pojavio Filip Hrgović, nije vjerovala da ima 'ono nešto'
Berend uputila javnu ispriku Hrgoviću: Mislila sam da je trom i bahat. Prevarila sam se
Bivša TV voditeljica Mirna Berend na svom je Facebook profilu uputila javnu ispriku Filipu Hrgoviću, nakon što je boksač postao svjetski teškaški prvak po IBF-u
Berend je ispričala kako se kao djevojčica zaljubila u boks, zahvaljujući svom tati, a posebno joj je zabavno bilo što je mogla ostati budna u 'čudna vremena' kada su se mečevi prenosili. U to vrijeme, Mate Parlov je branio titulu prvaka i izgubio meč u poluteškoj kategoriji, piše Mirna.
- Nisam tri dana išla u školu. Tugovala sam. I tata mi je opravdao sate. Poslije me život i posao odveo do njega. Kad smo se sastali u njegovom kafiću u Puli, imala sam prvi put u životu tremu - napisala je Mirna i dodala da je njen otac tata već bio preminuo, no da je sigurno 'gore' bio sretan zbog njenog razgovora s Parlovom. Puno desetljeća kasnije pojavio se Filip Hrgović koji ju nimalo nije oduševio.
- Nisam vjerovala u njega. Jednostavno sam mislila da je trom i da nema ono nešto. Bio mi je prespor. Bio mi je prebahat - napisala je Mirna i priznala kako se prevarila, i to jako.
- Nije mi prvi put. Ali je prvi put da se nekom javno ispričavam zbog vlastite zablude i krive procjene i mišljenja. Gledam ponovno snimku i bravooo! Dugo nisam vidjela nekoga tko može takve batine primiti i pobijediti - napisala je Berend.
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