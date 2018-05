Supruga glumca Firtha tuži bivšeg ljubavnika za uhođenje

Marco Brancaccia (55) je jučer na sudu u Rimu optužen zbog uznemiravanja i uhođenja Livije Giuggioli (48), supruge oskarovca Colina Firtha (57). Livija je s talijanskim novinarom Brancacciom, inače prijateljem iz djetinjstva, imala izvanbračnu aferu između 2015. i 2016. kad su se ona i Firth nakratko razišli, a detalji veze producentice i talijanskog novinara su u javnost 'procurili' prije otprilike dva mjeseca.

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Brancaccia i Livija pojavili su se odvojeno s odvjetničkim timovima na zatvorenom saslušanju, a sudac je naložio da oboje ponovno dođu na saslušanje u lipnju kada će ustvrditi drži li se novinar podalje od bivše ljubavnice i njezinog supruga, multimilijardera Firtha.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Livija je optužbu protiv novinara podnijela već prošle godine, a do danas su policija i tužiteljstvo otkrivali ima li razloga da sud prihvati optužbu za uznemiravanje i uhođenje Colinove supruge.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Prema izvoru američkog The Timesa, sud u Rimu je odlučio prihvatiti Lidijinu optužbu jer je policija u mobitelu talijanskog novinara pronašla poruke i mailove koji potvrđuju navode o uznemiravanju producenticu, ali i njezinog supruga, glumca Firtha.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Ako ga talijanski sud proglasi krivim, Brancaccia može dobiti i pet godina zatvora, a talijanska tužiteljica je ovim povodom rekla kako 'se nada da će novinar završiti u zatvoru, te da njezina klijentica ima i više nego dovoljno dokaza protiv njega'.

- Da nemamo dovoljno dokaza ne bismo ni tražili da slučaj dođe do suda već bi se s Brancacciom pokušali dogovoriti van suda, no to nije opcija - zaključila je tužiteljica Maria Monteleone.

Foto: Press Asociation/Pixsell

I dok Talijan na sudu pokušava dokazati da su optužbe njegove bivše ljubavnice neutemeljene, Firth je slučaj odbio komentirati.

Bliži prijatelji bračnog para su još prije dva mjeseca komentirali kako ih je začudila Lidijina izvanbračna veza, kao i činjenica da je bračni par uopće imao probleme.