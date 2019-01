'Supruga i ja više ne možemo imati djece, to bi bilo to od nas'

Publika na Balkanu, ali i šire, upoznata je s opusom pop pjevača Željka Joksimovića (46). Slovi za jednog od ponajboljih autora ljubavnih pjesama, a zagrebačka publika već se s njim susrela prije tri godine.

Tad je na Dan zaljubljenih glazbenik pjevao u prepunoj Areni, a sad se, izgleda, zaželio djelića te zagrebačke atmosfere pa 15. veljače najavljuje pravi spektakl.

- Već mi kažu da sam pola čovjek, pola Valentinovo. Ali bez obzira na to, uvijek se rado vraćam u Zagreb jer ga volim i baš se veselim koncertu. Arena je divna, to je dvorana koja je meni dvaput u bliskoj prošlosti pružila veliku ljubav, udobnost i na pravi način sam se družio sa svojim obožavateljima i osobama koje vole moje pjesme i glazbu. Drago mi je što će na nastup, osim ljudi iz Zagreba, doći i oni iz drugih gradova, ali i država. Karata više nema, ali dođite, snaći ćemo se. Arena je udobna - našalio se Željko. Trajanje koncerta uvijek mu je teško prognozirati jer nije jedan od onih koji stalno pjevaju isti repertoar.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Nikad ne znam koliko će trajati koncert jer stalno mijenjam raspored i pjesme. A opet, s druge strane, to ne ovisi samo o meni. Zna me i publika vraćati na bis pa se zbog toga može produljiti koncert na još nekih pola sata. U principu, više od dva sata ću sigurno pjevati, ali ne bih htio više od tri. Ne zato što ne mogu nego zato što ljude već tad lagano počinju boljeti noge, odlaze, ne mogu stajati više. Oni koji stoje, nemaju nikakvu pauzu, pa evo i na njih pazimo. Ne volim pretjerivati, sve treba raditi s mjerom - istaknuo je. Uvijek je angažiran na nekoliko različitih projekata, pa zato u “rukavu” ima i neke nove pjesme koje još nisu ugledale svjetlo dana.

- Sve je to u pripremi, ali sviđaju mi se pjesme. To su one stvari koje bi se mogle objaviti ili kao singl ili čak i na CD-u, vidjet ćemo to u nekom idućem periodu. Sretan sam što sve tako glatko prolazi - pohvalio se. Iako je na sceni već dugi niz godina, trema je i dalje prisutna, samo što nije toliko jaka kao na početku. Baš zato prije izlaska na pozornicu ima rituale kojih se uvijek pridržava.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

- Ako sam uznemiren zbog koncerta, volim malo biti sam. Barem deset minuta da se malo skoncentriram i dođem sebi, to me opusti - ispričao je. Mnogi se pitaju kako uspijeva zadržati mladolik izgled s obzirom na to da sa suprugom Jovanom (37) ima troje malodobne djece - sina Kostu te 15-mjesečne blizanke Anu i Srnu, a on tvrdi kako mu baš oni daju energije.

- Curice stalno brbljaju, Srna više nego Ana, a njihov stariji brat Kosta to je jedva dočekao. Stalno je pitao kad će više pričati, sad ih usmjerava jer nemaju baš najbolju ravnotežu. On to kao zna, ali se isto tako i naljuti kad mu se ne maknu s puta dok prolazi - kroz smijeh nam je prepričao.

Dodao je da se ne odriče druženja sa suprugom ili prijateljima samo zato što imaju djecu. Voli izlaske jer je to vrijeme kada su u potpunosti posvećeni jedno drugom.

- Gotovo svaki dan izvedem ženu na večeru. To ne znači da dugo sjedimo, ali malo se tada odmorimo od svakodnevne strke i popričamo. Imamo restoran u koji odlazimo, nije bučan i baš uživamo. Ali, naravno, rano se vratimo kući, nikad ne budemo duže od 22 sata - kaže.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ne trudi se biti romantičan, nego voli iznenaditi suprugu nekom gestom koje se usputno sjeti. Nazivaju ih savršenim parom jer, unatoč brojnim obožavateljicama, Jovana nije ljubomorna.

- Nema potrebe za ljubomorom, ona sve to razumije. To je normalno, to joj je drago... A s druge strane, i meni je drago što ona to sve tako lako prihvaća, mislim da meni ne bi bilo ugodno da je obrnuto - rekao je. Iako je jednom prilikom istaknuo da bi volio imati još djece, to nam je negirao i ispričao kako to ipak neće biti moguće. Naime, supruga Jovana je s blizankama imala tešku trudnoću i još teži i kompliciraniji porođaj.

- Ne možemo više imati djece. Od nas ipak toliko - za kraj je poručio Željko.