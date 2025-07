Supruga Marka Babića: 'Imala sam nesreću i završila u bolnici'

Supruga Marka Babića, Tina Biloglav, objavila je na društvenim mrežama da je prije tjedan dana doživjela nesreću i završila u bolnici.

- Plan je bio da se danas okupimo i uz lijepe razgovore da bude s nama. Život je napisao malo drugačiji scenarij pa sam prije tjedan dana imala nesreću i završila s frakturom kralježnice. Danas sam daleko od naših cura, od obitelji i nije lako, ali idemo naprijed.- napisala je arhitektica na društvene mreže

U objavi je također i zahvalila šogorici koja je bila uz nju u bolnici.

- Htjela bih se zahvaliti svojoj šogorici koja je bila uz mene cijelo vrijeme, dok smo čekali hitnu me hladila, bila sa mnom sve do bolnice, sa mnom se smijala, a kad bi me odvezli na CT i rendgen je plakala. Zahvalna sam neizmjerno i na svim ljudima koji su mi došli u posjet, donijeli sve što mi treba i pazili na mene. Ponosna sam kakve ljude imam oko sebe - dodala je Tina.

Tinin suprug, Marko Babić, je prije dvije godine u 32. godini izgubio tešku borbu sa sarkomom, rijetkim rakom kosti.

- Putuj, dječače naš. Slomljeni, ali ponosni što smo bili s tobom na ovom putovanju - napisali su njegovi bližnji tada.

Biloglav se i dalje prisjeća vremena sa suprugom. Na društvenim mrežama redovno objavljuje zajedničke fotografije. Imaju i dvije kćeri.

Svoju je borbu Marko opisao u knjizi 'Putovanje zvano igra', koja je rasplakala i oduševila mnoge.