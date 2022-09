Supruga Nevena Landeka iz 'Ljubav je na selu' pojavila se u 'Večeri': Beba nam je odlično!

U ponedjeljak navečer u 'Večeri za 5 na selu' u Zagrebačkoj županiji prva je kuhala trgovkinja Barbara Labaš koja je prije pripreme svoje večere odlučila otići na imanje Landekovih.

Naime, Barbara je otišla po namirnice kod Katarine, supruge Nevena Landeke koji je bio sudionik emisije 'Ljubav je na selu'.

Katarina je Nevenu bila samo susjeda koja se pojavila u epizodi showa, a ubrzo nakon toga počela su i šuškanja na društvenim mrežama da su njih dvoje zajedno.

Šuškanja su bila istinita, a majka šestero djece sada ima sedmo s Nevenom.

- Ljubav je super, a beba je odlično! - otkrila je Katarina za sve fanove 'Ljubav je na selu'.

- Neven je na polju s traktorom - dodala je Katarina kad je domaćica Barbara došla po namirnice.

- Imam najbolju susjedu! - odmah je zaključila Barbara.

Podsjetimo, kada je susjeda Katarina posjetila Nevenovu farmu bila je nezadovoljna djevojkama te rekla kako smatra da niti jedna od njih nije prava za Nevena. Na društvenim mrežama odmah se pojavila gomila komentara koji su govorili kako je ovaj dvojac u vezi no, nitko od njih to u početku nije otkrivao. Inače, Neven je otkrio njihovu vezu na Facebooku u jednom komentaru kada je rekao da su njih dvoje zajedno i da je Katarini ostalo još tri tjedna do termina.

