Nakon što se susjeda Katarina pojavila se u epizodi showa 'Ljubav je na selu' u kojoj su kandidatkinje stigle na farmu Nevena Landeka, na društvenim mrežama počelo se šuškati kako su ona i farmer zajedno. Naime, Katarina je majka šestero djece, a navodno je trudna i sa sedmim, Nevenovim djetetom.

Nagađanja gledatelja nedavno je potvrdio i sam Neven u komentarima na Facebook profilu gdje je odgovorio na pitanje Željana Arnerića.

Naime, Željan je u show došao zbog Raseme, a kasnije zaveo čak dvije kandidatkinje. Prvo Ivanu, a zatim Nevenovu Samantu s kojom je u sretnoj vezi.

- Opet, čekaj jesi s Katarinom, i kad je termin? Sritno - pitao je Željan Nevena.

- Naravno da jesam, za tri tjedna je termin - odgovorio mu je farmer.

Podsjetimo, kada je susjeda Katarina posjetila Nevenovu farmu bila je nezadovoljna djevojkama te rekla kako smatra da niti jedna od njih nije prava za Nevena. Na društvenim mrežama odmah se pojavila gomila komentara koja su govorila kako je ovaj dvojac u vezi no, nitko od njih to do sada nije potvrdio.