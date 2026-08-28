Supruge hrvatskih nogometaša boluju od iste kronične bolesti

Josipa Perišić i Kaja Vrsaljko osim što su obje supruge naših proslavljenih nogometaša, dijele još jednu poveznicu, a to je borba s neizlječivom bolešću, Hashimoto sindromom. Ovaj sindrom predstavlja stanje u kojem imunološki sustav napada vlastitu štitnu žlijezdu, što najčešće dovodi do njezina usporenog rada. Simptomi ove bolesti javljaju se u obliku umora, manjka energije, usporenog rada srca, dobivanja na težini, osjetljivosti na hladnoću.

Josipa Perišić pokrenula je brend suplemenata za žene, Fem 37, u suradnji s doktoricom Kristinom Burazin. Na Instagram profilu brenda, Josipa je ispričala svoju priču o životu s Hashimotovom bolešću te je istaknula kako je brend nastao upravo zbog te bolesti.

- Dugi niz godina moj je život bio obilježen stalnim promjenama. Nakon što sam završila studij ekonomije u Hrvatskoj, moj se život postupno počeo razvijati u međunarodnom okruženju. Nakon što sam se udala za svog supruga, profesionalnog međunarodnog nogometaša, selidbe iz jedne države u drugu ubrzo su postale dio svakodnevice – stvaranje novih domova, prilagodba novim sredinama i odgoj naše troje djece, često daleko od obitelji i njihove podrške, dok sam učila ostati snažna unatoč stalno promjenjivim okolnostima - započela je.

- S vremenom se počelo mijenjati i moje zdravstveno stanje. Život s Hashimotovom bolešću natjerao me da shvatim koliko su energija, raspoloženje i otpornost duboko povezani s hormonalnom ravnotežom – nečim što mnoge žene doživljavaju, ali rijetko u potpunosti razumiju. Kroz bezbrojne razgovore sa svojom bliskom prijateljicom Kristinom – liječnicom, prijateljicom i suosnivačicom FEM37 – počele smo uviđati koliko žena dijeli slična iskustva. FEM37 nastao je upravo iz tih razgovora, spajajući medicinsko znanje sa stvarnim životnim iskustvom. Nije nastao iz savršenstva, već iz razumijevanja onoga kroz što žene zaista prolaze - dodala je Josipa.

Novopečena gospođa Vrsaljko također vodi borbu s istom bolešću, a tome je govorila 2022. godine u intervjuu za Story, u kojem je otkrila kako se uz Hashimotov sindrom bori i s Croh­novo bolešću.

- Inače, sa svojih 27 godina već sam doživjela puno životnih prekretnica pa mogu reći da, bez obzira na svoju mladost, mogu dati neki iskusan savjet i podijeliti svoje mišljenje o Croh­novoj bolesti, koja mi je danas bolje, hvala Bogu, ili autoimunoj bolesti štitnjače Hashimoto s kojom živim - rekla je tada Kaja Vrsaljko.