Maja Šuput (41) na Instagramu je objavila novu obiteljsku fotografiju sa suprugom Nenadom i malenim Bloomom, na kojoj su svi sređeni kao za šetnju centrom grada.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Skockaj se za obiteljsku večeru doma i kreni veselo u vikend - napisala je Maja uz fotografiju.

Komplimenti na račun izgleda odmah su krenuli pljuštati, a pjevačici se javila i Ella Dvornik (30).

- Bloom ko lutkica neka k'o da nije stvaran - napisala joj je.

Podsjetimo, Maja je nedavno u intervjuu otkrila kako ju je rođenje sinčića promijenilo.

- Ne mogu vjerovati da cijeli mjesec može proletjeti u sekundi. Tih mjesec dana suprug Nenad i ja bili smo sami sa sinom, nismo imali ničiju pomoć pa čak ni klasični baka-servis. To je bila naša odluka. Zaista smo htjeli biti sami i shvatili smo da to možemo, dobro smo organizirani i potrudili smo se da nikome ne bude teško, a da dijete zaista 24 sata na dan uživa u našoj ljubavi. Koliko mi je u trudnoći djelovalo da mi mjesec traje kao godina, sada mi je s bebom tih mjesec dana prošlo kao minuta. Bilo je to vrijeme prepuno uzbuđenja, ljubavi, otkrivanja novih stvari, gugutanja, zagrljaja, ljubljenja, mijenjanja pelena, kupanja i svega onoga što upoznavanje s bebom donosi. Proletjelo je u hipu - rekla je Maja za Večernji list.

No za razliku od mnogih mama koje u tom periodu zaborave na izgled, Maja je ipak našla način da ostane vjerna sebi i dotjerana u svakom trenutku koji joj to dopušta.

U samo 11 sati Majina objava je skupila preko 30 tisuća lajkova.