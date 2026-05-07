Suradnici se tužili, danas skupa ocjenjuju Hrvatima glasove

U životu nisam čuo ovako nešto. Nevjerojatno. Mali, ti ne ideš na takmičenje. Ti ideš meni doma. Ja kad kažem ljudima preko što sam ovde čuo, pa trebat će mi zaštitari tamo, rekao je vidno oduševljeni Aca Lukas najmlađem kandidatu na audiciji za "Hype zvezde", koja se održala u Zagrebu.

Aleksandar Vuksanović, poznat kao Aca Lukas, srpski je pjevač i jedan od najpoznatijih izvođača turbofolk i pop-folk glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Glazbenu karijeru započeo je krajem 1980-ih kao klavijaturist u rock bendovima, a veću popularnost stekao je 1990-ih, kad prelazi u folk i turbofolk žanr. Neki od njegovih najpoznatijih hitova uključuju pjesme poput "Lična karta", "Kafana na Balkanu" i "Pesma od bola".

Njegov privatni život često je bio prisutan u medijima, uključujući brakove, razvode i probleme s ovisnošću, o čemu je i javno govorio.

- To je najgori i najteži dio mog života. Sasvim slučajno sam ušao u to. Znate, svi se nešto prave fini, kao ne drogiraju se, a drogira se pola grada. Kad netko spomene drogu, odmah izgovaraju moje ime. Prvi put sam probao narkotike kad sam imao 21 godinu. U 22. godini uzimao sam čak osam puta tjedno. Izgledao sam užasno, ne možete ni zamisliti na što sam nalikovao - rekao je jednom za Blic.

Potražio je i stručnu pomoć, a zbog uzimanja kokaina izgubio je osjet njuha.

- Uspio sam se izliječiti, ali to je, nažalost, kratko trajalo. Godinu dana ništa nisam uzimao, a onda sam počeo ponovno, iako to nisam mogao podnijeti kao ranije. Kokain mi se počeo gaditi, a i danas imam posljedice od konzumiranja narkotika te sam svjestan da ću do kraja života imati tikove. Porok te uzme u svoje kandže i nema spasa - opisao je Lukas tad za Blic.

U hrvatskim klubovima je nekoliko puta nastupao, a u listopadu stiže u zagrebačku Arenu. Aca nije uvijek bio dobrodošao na hrvatsku scenu. Hrvatima se, kako su često pisali po komentarima na društvenim mrežama, kod Ace ne sviđa što je ovisnik, ali i što podržava Aleksandra Vučića.

- Zar je ovo postalo normalno? Da, ako niste znali upravo je Aca Lukas pjevao kapetanu JNA Miroslavu Radiću na ispraćaju iz beogradskog zatvora u Haagu - napisao je jedan građanin na Facebooku, prenosi Večernji list.

Saša Mirković je vlasnik Hype grupacije. Njegovo ime dospjelo je u fokus hrvatske javnosti prije godinu dana nakon što ga je brutalno pretukao Cecin menadžer, Velibor Popović, ispred hotela Sheraton u centru Zagreba.

U svijet estrade ušao je kao menadžer i producent. Vrhunac karijere dosegnuo je 2007. godine, kad je kao šef srpske delegacije odveo Mariju Šerifović do pobjede na Eurosongu.

Tijekom godina surađivao je s nekima od najvećih regionalnih zvijezda poput Toše Proeskog, Željka Joksimovića, Zdravka Čolića, Miroslava Ilića i Ace Lukasa. Zanimljivo je spomenuti kako je upravo Mirković tužio Lukasa zbog duga od 250 tisuća eura 2017. godine. Unatoč tome, i dalje surađuju. Osnovao je Hype Production, a kasnije i Hype TV.

Političku karijeru započeo je kao savjetnik i politički marketinški stručnjak, surađujući s Ivicom Dačićem (SPS), Tomislavom Nikolićem (SNS) i Aleksandrom Vučićem. Kasnije je postao pomoćnik ministra prometa Milutina Mrkonjića, zatim predsjednik Skupštine Grada Zaječara i narodni zastupnik u Skupštini Srbije, pisao je Jutarnji list.

Odnos s Vučićem pogoršao se krajem 2012., kad je bačena bomba na Mirkovićevu kuću. Na inzistiranje Vučića smijenjen je s mjesta pomoćnika ministra. Odnos je dodatno zahladio kad je bila spriječena Mirkovićeva kupnja novinske agencije Tanjug. Tad napušta SNS i postaje otvoreni kritičar režima.

Mirković je tvrdio da je Vučić od njega posudio 532.000 eura u ožujku 2014. godine, u vrijeme izborne kampanje. Vratio je samo 68.000 eura. Tvrdio je da su mu namjestili sudski postupak kojim je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog zlouporabe službenog položaja. Zbog izbjegavanja izvršenja kazne, Mirković je 2019. uhićen u Budvi i izručen Srbiji. Mirković se 2024. pohvalio zajedničkom fotografijom s Aleksandrom Vučićem.

- Dva stara druga. Najbolji predsednik Srbije. Najbolji producent u Srbiji - napisao je na Instagramu Mirković.