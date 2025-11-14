Suradnja dva popularna benda! Evo kako zvuči pjesma Mejaša i Maligana 'Konobari i svirači'

Koliko god naziv nove pjesme “Konobari i svirači” na prvu možda pozivao na veselje, riječ je o neočekivanoj i snažnoj suradnji dvaju popularnih bendova, Maligana i Mejaša. Po prvi puta, ova dva benda ujedinila su se na pjesmi koja donosi duboku emociju i ozbiljan glazbeni izraz, nešto što publika možda nije navikla očekivati od njih.

- Maligani su bend koji pratim već duže vrijeme i u svakom segmentu me podsjećaju na Mejaše u mladim danima. Skupina složnih momaka, zaljubljenika u glazbu koji s ogromnom strasti i žarom stvaraju i prenašaju svoju glazbu. Sretan sam što nakon dugo vremena postoji takav bend i uz njih naša zanemarena zabavna glazbena scena ima budućnost! Iskreno, bio sam iznenađen pozivom za duet, ali nisam dvojio ni sekunde jer me oduševila pjesma, a i oni svojom iskrenošču i pristupom. Vjerujem da će im naša suradnja dati dodatan vjetar u leđa jer to stvarno zaslužuju! “Konobari i svirači” je pjesma koja budi emociju htjeli ili ne. Ima ono nešto što dira dušu baš onda kad treba. Kao što naš tekstopisac Neno Ninčević kaže: ”Tuga uvijek radi, nema nedjelje”. U svakakvim životnim situacijama, pogotovo onim ljubavnim, to je stvarno tako. Nikola koji je radio glazbu i Neno u kombinaciji su opasan spoj i to su ponovo dokazali! Toni i ja smo iscjedili dušu snimajući i nadam se da se to osjeti. Vjerujem da će ova pjesma biti ta koja će se dugo pjevati, zadržati među nama i pojačavati na radiju. Jedva čekam prve reakcije." - Edo Drakulić, pjevač Mejaša.

Foto: Doringo Videography

Pjesmu su napisali Nikola Bosilj i Neno Ninčević, uz aranžmansku pomoć Branimira Mihaljevića, koji je također radio na produkciji, miksu i masteru. Zvuk pjesme podsjeća na stare, nezaboravne hitove hrvatskih tamburaških majstora, s dušom, iskrenošću i snagom, a opet bez ijedne floskule. Ova pjesma kombinira emociju i ritam, a njena iskrenost i dubina podsjećaju na slavonske glazbene korijene koji su oblikovali domaću tamburašku scenu.

"Trudimo se publici približiti ono što nosimo u sebi, a to je duša zaljubljenika u hrvatsku glazbu i želja da ona opstane. Svi konobari i svirači se najčešće sreću u isto vrijeme, a to je prije samog početka nekog koncerta, svadbe ili zabave i onda kada sve završi. Zamislite da ova pjesma postane zajednička konobarima i sviračima koji zagrljeni na pozornici pjevaju zadnju pjesmu na fajruntu. Zamislite tu scenu, evo, ježim se dok pričam. Pjesma nije dugo tražila svog izvođača jer imam veliku prednost što su dva iznimno kvalitetna vokala s dušom i emocijom u pravom trenutku bili blizu mene. Ako su meni zasuzile oči u studiju prilikom snimanja onda sam siguran da će i publika osjetiti isto." - Nikola Bosilj, autor i producent Maligana i voditelj benda Mejaši.

Foto: Doringo Videography

Maligani, poznati po energičnim nastupima i karakterističnom modernom pop-rock pristupu, i Mejaši, koji publiku osvajaju emocijom, humorističnim tekstovima aktualnih tematika, te pozitivnom energijom, kroz ovu pjesmu pokazuju novu dimenziju svoje glazbe. “Konobari i svirači” donosi zvuk koji već godinama nismo imali prilike čuti i sigurno će se urezati u pamćenje ljubitelja domaće glazbe.

"Dok su Mejaši radili svoje prve autorske hitove i stvarali ono što je danas njihov prepoznatljiv zvuk, ja sam tek počeo shvaćati glazbu kao svoj poziv i sanjao o pozornicama. Raditi s ljudima koje si godinama gledao kao uzore i s kojima si sada rame uz rame u istom studiju, to je osjećaj koji teško možeš opisati. Zato mi ova suradnja znači puno više od jedne pjesme.

Maligani i Mejaši nisu samo običan duet, ova pjesma je pravi spoj energije, emocije i onog pravog zvuka koji publika traži. Mi kao izvođači smo ponosni na ovu suradnju i jedva čekam izvoditi je uživo." - Toni Špoljarić, pjevač Maligana.

Foto: Doringo Videography

Pjesma je dostupna na svim digitalnim platformama, a očekuje se da će izazvati veliki odjek kako među fanovima, tako i na radijskim postajama.

POSLUŠAJTE PJESMU: