U 300 američkih kina prikazuje se film domaćih redatelja na kojemu su radili osam godina
CROLLYWOOD PLUS+
Suradnja Hrvatske i Hollywooda izrodila je postapokaliptični spektakl 'Gospodar oluje'
Čitanje članka: 3 min
Postapokaliptični spektakl, holivudsko-hrvatski film “Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu” u petak je premijerno prikazan u dvorani Saban Theatra na Beverly Hillsu, gdje je izazvao velik interes američke publike i medija. Film se prikazuje u čak 300 kina diljem Sjedinjenih Američkih Država, čime je i prvi film u povijesti regionalne filmske proizvodnje koji će biti distribuiran u tolikom opsegu diljem SAD-a.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku