Suradnja Hrvatske i Španjolske: HNK Zagreb i Mallorca jačaju kulturne veze i partnerstvo

Intendantica Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste-Sočo, boravila je u službenom posjetu Mallorci, gdje ju je u sjedištu Vijeća Mallorce primio predsjednik Vijeća Llorenç Galmés s prvom potpredsjednicom i pročelnicom za kulturu i baštinu Antònijom Roca. Sastanak je organiziran na inicijativu ravnatelja Teatre Principal de Palma, Miquela Martorella, a na njemu je bio i direktor Ureda kreativne produkcije HNK u Zagrebu Mario Gigović.

Susret je potvrdio izvrsne odnose između Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu i Teatre Principal de Palma te otvorio nove mogućnosti suradnje na području operne umjetnosti, međunarodnih koprodukcija i europskih kulturnih projekata. Suradnja dviju institucija traje već nekoliko godina kroz razmjenu opernih produkcija, a tijekom sastanka predstavljeni su i novi zajednički projekti. Razgovarali su i o zajedničkom sudjelovanju u europskim projektima te o nastavku suradnje unutar organizacije Opera Europa, u kojoj je intendantica Hraste-Sočo potpredsjednica, a Teatre Principal de Palma jedan je od aktivnih članova.

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Poseban naglasak stavljen je na važnost kulturnih veza između hrvatskog i španjolskoga kulturnog prostora. HNK u Zagrebu posljednjih godina intenzivno razvija suradnju sa španjolskim kazališnim i opernim institucijama, a partnerstvo s Teatre Principal de Palma predstavlja jedan od najuspješnijih primjera takve međunarodne razmjene.

Intendantica Hraste-Sočo predstavila je domaćinima i Zagrebački operni festival, međunarodni projekt koji okuplja ugledne europske operne kuće i umjetnike, te pozvala predstavnike Mallorce na sudjelovanje u budućim festivalskim izdanjima.

storyeditor/2026-05-11/PXL_161225_143577053.jpg | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Veliko nam je zadovoljstvo surađivati s Teatre Principal de Palma, institucijom koja s nama dijeli predanost umjetničkoj izvrsnosti, međunarodnoj razmjeni i europskim vrijednostima. Posebno nas raduje što kroz ovu suradnju dodatno učvršćujemo kulturne veze između Hrvatske i Španjolske te razvijamo snažnu mrežu mediteranskih kazališta koja povezuje zajedničko kulturno nasljeđe, otvorenost prema suvremenom stvaralaštvu i europska perspektiva - istaknula je intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste-Sočo pa nastavila:

- U vremenu u kojem je međunarodna suradnja važnija nego ikad, upravo ovakva partnerstva stvaraju nove prilike za umjetnike i publiku te otvaraju prostor za buduće zajedničke projekte.