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Evo koliko koštaju haljine u kojima Valentina Miletić oduševljava u sportskoj emisiji

Sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić u posljednje vrijeme pažnju ne plijeni samo pojavljivanjem pred kamerama, nego i svojim modnim izborima, za koje je često zaslužna naša dizajnerica Martina Ješe.
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Evo koliko koštaju haljine u kojima Valentina Miletić oduševljava u sportskoj emisiji
Lijepa voditeljica Valentina u posljednje je vrijeme glavna TV zvijezda, a njene odjevne kombinacije u prvom su planu. | Foto: instagram
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Lijepa voditeljica Valentina u posljednje je vrijeme glavna TV zvijezda, a njene odjevne kombinacije u prvom su planu. | Foto: instagram
Komentari 7

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