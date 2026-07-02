Evo koliko koštaju haljine u kojima Valentina Miletić oduševljava u sportskoj emisiji

Haljine brenda Cataleya izrađuju se po mjeri, stoga cijena ovisi o modelu i samoj izradi."Cijena se razlikuje od haljine do haljine. Svakoj klijentici pristupamo individualno i sve informacije o kupnji i cijenama rado pružamo na upit", rekla nam je dizajnerica Ješe. | Foto: HTV/screenshot