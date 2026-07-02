Evo koliko koštaju haljine u kojima Valentina Miletić oduševljava u sportskoj emisiji

Sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić u posljednje vrijeme pažnju ne plijeni samo pojavljivanjem pred kamerama, nego i svojim modnim izborima, za koje je često zaslužna naša dizajnerica Martina Ješe.
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Lijepa voditeljica Valentina u posljednje je vrijeme glavna TV zvijezda, a njene odjevne kombinacije u prvom su planu.
| Foto: instagram
Lijepa voditeljica Valentina u posljednje je vrijeme glavna TV zvijezda, a njene odjevne kombinacije u prvom su planu. |
Foto: instagram
Lijepa voditeljica Valentina u posljednje je vrijeme glavna TV zvijezda, a njene odjevne kombinacije u prvom su planu.
| Foto: instagram
Tako je često možemo vidjeti u haljinama domaćeg modnog brenda Cataleya, a iza kojeg stoji Martina Ješe.
| Foto: HRT
Dizajnerica Martina Ješe supruga je bivšeg nogometaša Vedrana Ješe, danas komentatora Svjetskog nogometnog prvenstva.
| Foto: HRT
Haljine brenda Cataleya izrađuju se po mjeri, stoga cijena ovisi o modelu i samoj izradi."Cijena se razlikuje od haljine do haljine. Svakoj klijentici pristupamo individualno i sve informacije o kupnji i cijenama rado pružamo na upit", rekla nam je dizajnerica Ješe.
| Foto: HTV/screenshot
Možda najupečatljivija Valentinina haljina dosad bila je upravo ona nebesko plava, za koju je Valentina i u studiju dobila kompliment.
| Foto: instagram
No pokazala je Valentina kako joj jednako dobro stoji i bijela haljina, nazvana Alina.
| Foto: screenshot/HRT
Foto screenshoot/Instagram
S druge pak strane, mala crna haljinica dodatno je istaknula Valentininu vitku figuru.
| Foto: instagram
Prošlog je tjedna lijepa voditeljica zablistala u još jednoj elegantnoj, ali upečatljivoj bijeloj haljini.
| Foto: instagram
Foto Instagramž
Prije toga opušteno je pozirala u nešto razigranijoj kratkoj haljini dugih rukava, u kojoj je, kao i uvijek, zračila samopouzdanjem.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram